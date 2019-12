Update vom 20. Dezember 2019: Red Dead Online feiert sein erstes Weihnachten auf dem PC. Das hat Rockstar sich zum Anlass genommen, um ein Weihnachts-Event zu starten - inklusive Schnee, Dekorationen, spezieller Festags-Spielmodi, Geschenke, Rabatte und mehr.

Das Event startet am heutigen 20. Dezember 2019 und läuft bis zum 6. Januar, teilt sich aber in mehrere Phasen auf. Loggt ihr euch zwischen dem 23. und 25. Dezember in Red Dead Redemption 2 ein, dürft ihr euch besonderen Weihnachts-Loot (Waffen, Munition, Items) als Geschenk abholen:

Die Krampus-Variante der doppelläufigen Flinte

30x Flinten-Brandschrot

100 Flintengeschosse

10x Großwildfleisch mit Thymian

10x fettes Vogelfleisch mit Ackerminze

20 Karotten

20x gemischte Kekse

50 Süßigkeiten

10 gute Brandys

10 Spezial-Wundertonika

20 hochexplosive Brandsätze

2x Bachpflaumen

2x Agarita

Diese Geschenke gibt es automatisch. Wollt ihr noch mehr Belohnungen abstauben, müsst ihr zwischen dem 13. Dezember und dem 6. Januar über das Menü von Red Dead Online die »Vorteile«-Sektion aufrufen:

3000 Club-XP

200 RDO$ für den Start einer neuen Rolle

1 Ladung Vorräte (für Händler)

1 Waffenkomponente nach Wahl

1 Schatzkarte

1x Maische nachfüllen (für Schwarzbrenner)

30 % Rabatt auf einen Stall-Stellplatz

Spielt ihr zwischen dem 31. Dezember und dem 6. Januar gibt es zusätzlich noch 1000 XP für jede der Spezialrollen in Red Dead Online (Schwarzbrenner, Kopfgeldjäger, Händler, Sammler). Zusätzlich bringt Weihnachten in Red Dead Online auf dem PC neue, festliche Versionen der Showdown-Modi Spoils of War, Up in Smoke und Overrun mit, sowie Rabatte.

Update vom 17. Dezember 2019: Dataminer haben es mittlerweile geschafft, den in den Spieldateien von Red Dead Online versteckten Schnee zu aktivieren. Die ersten Screenshots zeigen die Open World als weihnachtlich in weiß getauchte Winterlandschaft.

Some more screens.

This feels like a whole new experience. It's mindblowing. pic.twitter.com/e0ywsTXLGX — VideoTech_ (@VideoTech_) December 15, 2019

Damit wirkt das Weihnachts-Event fast schon gesichert. Eine offizielle Bestätigung von Rockstar existiert allerdings noch nicht. Kürzlich erschien bereits das Moonshiners-Update, das Spieler eine Schnapsbrennerei eröffnen lässt und den Outlaw Pass auf dem PC aktiviert.

Ursprüngliche Meldung: Es wintert, auch in Spielen: Twitter-Nutzer VideoTech hat einen interessanten Hinweis im Code der PC-Version von Red Dead Redemption 2 gefunden: Die Zeile »platform:/textures/world_snow_coverage_xmas.ytd« weist offenbar daraufhin, dass die Karte von Red Dead Online (zumindest teilweise) zu Weihnachten festlich in Schnee getaucht wird.

Der Code-String scheint erst seit dem letzten Updates teil der Spiel-Dateien zu sein. Wahrscheinlich weist er auf ein nahes Winter-Event hin.

Well... Good timing.



This is big.



"platform:/textures/world_snow_coverage_xmas.ytd"

- Thanks to gopro_2027 & DuPz0r



It does seem snow-covered across the map is happening for Red Dead Online during the Xmas season. https://t.co/qiv0jeG7Vs — VideoTech_? (@VideoTech_) November 23, 2019

Da es in Red Dead Redemption 2 bereits Schnee gibt, reagieren die Charaktere und die Umgebung außerdem bereits grundsätzlich auf die weißen Flocken - Rockstar muss also nicht alles von grundauf neu implementieren.

GTA Online als Vorbild?

Mehr wissen wir aktuell noch nicht. Allerdings orientiert sich Rockstar womöglich an ihrem anderen großen Online-Titel: GTA Online. Dort findet jedes Jahr ein Winter-Event namens »Festive Surprise« statt, das ebenfalls eine weiße Decke über viele Orte in der Spielwelt legt, Weihnachtsbäume aufstellt und noch mehr passende Goodies mitbringt.

Die Winter-Überraschung in GTA startet meistens Mitte bis Ende Dezember. Bei Red Dead Online könnte Rockstar es ähnlich handhaben, damit die Fans über die Weihnachtstage genügend Zeit haben, die frostige Landschaft und entwaige Aktivitäten auszukosten.

Im Rahmen des letzten Updates für Red Dead Online erklärt Rockstar außerdem, dass es bald Neuigkeiten zum nächsten Patch gibt, was zum zeitlichen Rahmen passen würde. Zusätzlich verspricht der Entwickler Infos zum Outlaw Pass, gewissermaßen der Battle Pass von Red Dead Redemption, der für PC bislang noch nicht gestartet ist.

