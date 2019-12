Rockstar bestätigt: Red Dead Online bekommt Outlaw Pass auch auf PC

Rockstar Games hat uns auf Nachfrage bestätigt, dass der zweite Outlaw Pass für Red Dead Online auch auf PC erscheinen wird. Da alle Inhalte von PC und Konsole deckungsgleich ausfallen, führen die Entwickler den Outlaw Pass nach dem PC-Release von Red Dead Redemption 2 auch für die Rechner-Community ein.

Der an den Battle Pass aus Spielen wie Fortnite erinnernde Bonus-Inhalt startet auf PC mit dem Release des Moonshiners-Updates für Red Dead Online am 13. Dezember. Zuvor war die erste Ausgabe des Outlaw Pass für Konsolen am 18. November ausgelaufen.

Das bietet der Outlaw Pass

Kostenlos für alle Spieler: Ihr erhaltet kostenlose kosmetische Inhalte wie Kleidungsstücke, ohne den Outlaw Pass für Red Dead Online zu kaufen. Dafür seid ihr als RDO-Spieler automatisch im Wheeler&Rawson-Club angemeldet und könnt aufleveln, indem ihr Spiel-Erfahrungspunkte verdient.

Nur im Outlaw Pass: Wer 35 Goldbarren ausgibt, bekommt mit dem Outlaw Pass zusätzliche Belohnungen wie weitere Outfits, Ingame-Dollars und XP-Booster. Ihr erspielt euch sogar 35 Gold, wenn ihr es im Zeitraum der Aktion bis auf Level 70 schafft.

Dauer der Aktion: Der erste Pass lief rund zwei Monate. Während dieser Periode hatten Konsolenspieler Zeit, auf Level 70 zu klettern. Der zweite Pass für PC dürfte etwa genauso lange laufen. Ihr schreitet im Outlaw Pass ebenfalls durch Gameplay voran, konkret durch verdiente Erfahrungspunkte und Berufe-XP.

So kommt ihr an Gold in Red Dead Online

Goldbarren sind die Premiumwährung in Red Dead Online: Spieler können sie im Rockstar-Shop gegen Echtgeld in Paketen kaufen. Die 35 Goldbarren, die ihr für den Outlaw Pass bezahlen müsstet, kosten etwa 14 Euro.

Ein Paket für 35 Gold existiert aber nicht: Somit müsstet ihr das nächstgrößere Paket mit 55 Barren für 20 Euro kaufen, oder aber 25 Goldbarren für 10 Euro kaufen und die verbliebenen 10 Barren durch Gameplay verdienen. Gold wird nämlich in geringen Mengen auch als Belohnung im Spiel ausgeschüttet, Vielspieler könnten hier also etwas sparen oder den Pass je nach Einsatz sogar komplett ergrinden. Das würde aber sehr viel Spielzeit erfordern.

Wir haben einen Guide zu Red Dead Online erstellt, der euch dabei helfen soll, Geld und Gold zu verdienen und dabei möglichst abwechslungsreiches Gameplay zu erleben. Wenn ihr ganz neu im Spiel seid, bieten wir euch außerdem die wichtigsten Einsteiger-Tipps für Red Dead Online an.

Wer dagegen mal ein Konkurrenz-Spiel im Early Access begutachten möchte, findet hier einen Trailer zu Outlaws of the Old West:

Mehr zu RDR 2