Seit dem Ende der Beta haben die Entwickler weiter an Call of Duty: Modern Warfare gearbeitet und veröffentlichen zum Launch eine Liste mit den Day One Patch Notes. Wir fassen alle wichtigen Änderungen in dieser Übersicht zusammen.

Für die PC-Version wurden speziell einige Änderungen vorgenommen. Unter anderem haben die Entwickler HDR-Support hinzugefügt und an den Grafikoptionen geschraubt. Außerdem soll das verschwommene Bild endlich der Vergangenheit angehören, über das sich manche Spieler während der Beta beschwert hatten.

Einige Animationen sollen bei hohen FPS nun runder aussehen, zum Beispiel beim Zielen, Hinlegen oder Ducken. Alle Veränderungen könnt ihr im Detail auf dem offiziellen Post von Infinity Ward bei reddit nachlesen.

Bereits zum Release wurde das erste Update für CoD Modern Warfare veröffentlicht. Laut Infinity Ward entfernt der Patch alle Nacht-Maps aus der Kartenrotation, sie sollen später als separate Playlist wieder zurückkehren. Außerdem wurde die Minimap aus allen Hardcore-Modi gestrichen.

We're deploying an update that removes all night maps from rotation. We'll add them back in as a separate playlist at a later time. We're also removing the minimap from all hardcore modes. #ModernWarfare