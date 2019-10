Alle 18 Operator in CoD Modern Warfare und wie man sie freischaltet

Call of Duty: Modern Warfare kommt mit 18 Operators daher. Dabei handelt es sich um kosmetische Charaktermodelle, die in den Multiplayer-Modi eure Charaktermodelle darstellen. Die beiden verfeindeten Fraktionen Koalition (Coalition) und Treuebund (Allegiance) haben jeweils ihre eigenen 8 Operator, die ihr durch Gameplay-Herausforderungen freischaltet.

Wir stellen euch in diesem Artikel alle 18 Operator in CoD MW vor und führen zudem auf, was ihr leisten müsst, um sie freizuspielen (via CharlieIntel). Vorher könnt ihr euch noch diesen Zusammenschnitt aller Vorstellungs-Sequenzen der Operator anschauen, den Reddit-Nutzer Senescallo erstellt hat:

Das sind alle 18 Operator in CoD MW

Fraktion Koalition

Thorne: Erfüllt die Kampagnen-Mission Piccadilly

Erfüllt die Kampagnen-Mission Piccadilly Charly: Spielt 25 öffentliche Spiele

Spielt 25 öffentliche Spiele Otter: Erfüllt Operation: Paladin in West-Verdansk

Erfüllt Operation: Paladin in West-Verdansk Domino: Gewinnt 5 Partien Feuergefecht (Gunfight)

Gewinnt 5 Partien Feuergefecht (Gunfight) Golem: Erfüllt Operation: Headhunter in der Innenstadt von Verdansk

Erfüllt Operation: Headhunter in der Innenstadt von Verdansk Wyatt: Schließt die Kampagnen-Mission Wolf's Den ab

Schließt die Kampagnen-Mission Wolf's Den ab D-Day: Schließt die Kampagnen-Mission Hunting Party ab

Schließt die Kampagnen-Mission Hunting Party ab Alice: Erfüllt Operation: Harbinger in Ost-Delansk

Erfüllt Operation: Harbinger in Ost-Delansk Raines: Erzielt 500 LMG-Kills

Fraktion Treuebund

Minotaur: Erzielt 300 Sturmgewehr-Kills im Mehrspieler-Modus

Erzielt 300 Sturmgewehr-Kills im Mehrspieler-Modus Bale: Schließt die Kampagnen-Mission Into the Furnace ab

Schließt die Kampagnen-Mission Into the Furnace ab Rodion: Erfüllt Operation: Just Reward in Downtown-Verdansk

Erfüllt Operation: Just Reward in Downtown-Verdansk Azur: Schließt die Kampagnen-Mission Old Comrades ab

Schließt die Kampagnen-Mission Old Comrades ab Grinch: Erzielt 100 Headshots im Mehrspieler-Modus

Erzielt 100 Headshots im Mehrspieler-Modus Zane: Erfüllt alle Koop-Operationen in Verdansk

Erfüllt alle Koop-Operationen in Verdansk Yegor: Schließt die Kampagnen-Mission Proxy War ab

Schließt die Kampagnen-Mission Proxy War ab Krueger: Führt 25 Finisher aus

Führt 25 Finisher aus Syd: Besiegt 5 Juggernauts in Koop-Missionen

Was zu CoD MW sonst noch wichtig ist

