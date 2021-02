Days Gone für PC: Open-World-Zombiespiel kommt noch im Frühjahr

Update vom 23. Februar um 17:16

Entwickler Bend Studio bestätigte auf Twitter, dass Days Gone im Frühling 2021 für PC erscheint. Damit ist der Release nun offiziell bestätigt.

Warum es zuvor ein paar Fragezeichen gab, lest ihr in der Originalnachricht.

Ursprüngliche Meldung vom 23. Februar um 16:57

Kommt das Zombie-Spiel Days Gone für PC? Im GQ-Interview mit Sonys SIE-Chef Jim Ryan versteckt sich eine wichtige Aussage zu diesem Thema, allerdings in einem leicht verwirrenden Paket. GQ-Autor Robert Leedham stellt einige Fragen direkt in der Einleitung und es scheint, als hätte Sony sie beantwortet.

So dann auch der folgende Hammer: »Was ist mit Playstation-Spielen auf dem PC? Eine ganze Reihe ist unterwegs, beginnend mit Days Gone in diesem Frühjahr.« Stark! Das liest sich, als stünde fest, dass Days Gone im Frühling für PC erscheint und Sony nach Horizon Zero Dawn sein nächstes Blockbuster-Exclusive für größere Spielergruppen öffnet.

Seltsam scheint nur, dass diese Frage in dem darauffolgenden Interview dann gar nicht mehr auftaucht. Somit fehlt ein Zitat und die letztliche Bestätigung durch Sony, dass es sich nicht um ein wie auch immer geartetes Versehen handeln könnte. Damit gilt die Info zwar nicht als offiziell bestätigt, aber wir können zumindest erklären, warum sie dennoch wahrscheinlich zutreffend ist.

Was ist da los?

Es kann unterschiedliche Gründe für diese ungewöhnliche Ankündigung geben. Gut möglich, dass der Autor die Info bekommen hat, aber gebeten wurde, nicht zu zitieren. Das würde den Stil erklären, warum man eine große Info so ungewöhnlich verpackt.

Unter Umständen möchte sich Sony also noch nicht dazu positionieren, die Info aber dennoch schon streuen. Trifft dies zu, ist es sicherlich nicht mehr lange bis zu einer offiziellen Ankündigung von Days Gone für PC.

Auch GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge ist sich in seinen Prognosen für 2021 sicher, dass sich Sony weiter dem PC-Markt öffnen wird:

Mehr zu Days Gone: Was das Spiel auf dem Kasten hat, lest ihr schon jetzt im Konsolentest zu Days Gone von unserer Schwesterseite GamePro. Die Kollegen vergeben eine starke 87, allerdings abzüglich 5 Punkten wegen technischer Probleme.