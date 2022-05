Sales bei Steam & GOG: Diese Woche gibt's haufenweise Sonderangebote

Während die ganz großen Blockbuster-Releases zurzeit noch auf sich warten lassen, lässt sich das Warten vielleicht mit einem guten alten Klassiker überbrücken. Oder darf es vielleicht ein Spiel sein, bei dem man immer wieder stirbt und quasi von vorne anfangen muss?

Dann seid ihr in dieser Woche bei Steam und GOG gut aufgehoben, denn die beiden Download- und Verkaufsplattformen haben jeweils eine eigene Mottowoche mit Angeboten am Start. Wir haben für euch einen Blick gewagt und verraten euch, wo ihr in dieser Woche sparen könnt.

Und falls ihr eher auf der Suche nach ganz neuen Spielen seid, dann werdet ihr hier fündig:

0 3 Neu bei Steam: Diese Woche wird spannend für Taktik- & Warhammer-Fans

Rogue-Woche bei Steam

Bei Steam wird in dieser Woche ein Genre gefeiert, welches sich gar nicht so einfach einordnen lässt, aber dessen Vertreter in aller Regelmäßigkeit hohe Durchschnittswertungen erzielen: Die Roguelikes, Roguelites und alles, was so ein bisschen dazu gehört. Denn für Valve gehören auch Soulslikes und Metroidvanias dazu, die im Grunde genommen nur bedingt etwas mit dem Genrevater Rogue von 1980 zu tun haben.

Für die Angebotswoche, die vom 2. bis zum 9. Mai läuft, ist diese weite Definition aber praktisch, denn dadurch gibt es gleich viel mehr Auswahl. Hier ein paar Empfehlungen, die einen Blick wert sind:

Noch viel mehr Roguelikes, Roguelites, Soulslikes und Metroidvanias findet ihr auf der Angebotsseite von Steam.

Alte Klassiker bei GOG

Sollten euch aber all die moderneren Spiele nicht so richtig interessieren, dann lohnt sich vielleicht ein Blick in die Vergangenheit. Diesen liefert bis zum 9. Mai GOG, die früher noch Good Old Games hießen. Der Fokus damals? Alte Klassiker, die es nicht mehr zu kaufen gibt, ins digitale Zeitalter holen - und diesem Motto schließt sich die Plattform in dieser Woche noch einmal an.

Im Mittelpunkt der Good Old Games -Woche stehen aus diesen Grund zahllose Klassiker, die teilweise recht deutlich im Preis reduziert sind. Zudem gibt es aber auch ein paar Neuveröffentlichungen von älteren Spielen, wie etwa Re-Volt von 1999. Aber bleiben wir einmal bei den Angeboten:

Natürlich ist das hier nur eine ganz kleine Auswahl der verschiedenen Good Old Games . Auf der GOG-Seite findet ihr eine Übersicht über alle Angebote und Neuveröffentlichungen speziell zu dieser Themenwoche.

Von Roguelite bis Metroidvania oder doch lieber ein alter Klassiker: Ist für euch bei den beiden Angebotswochen etwas dabei oder seid ihr noch mit ganz anderen Spielen beschäftigt? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare!