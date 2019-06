In einer Video-Botschaft via Twitter, kündigt Glen Schofield sein neues Projekt an: Ein kürzlich gegründetes unabhängiges Entwicklerteam namens Striking Distance in Kalifornien unter der Flagge der PUBG Corporation.

»Wir bauen ein komplett neues Studio auf, um mit der Entwicklung einer neuen Story-Erfahrung innerhalb des PUBG-Universums zu beginnen«, erklärt Schofield. »Die Freiheit der PUBG-Welt eröffnet spannende neue Möglichkeiten, die über Battle Royale hinausgehen.« Die Entwicklung steht aber erst am Anfang: Aktuell suche man die richtigen Leute für das Projekt.

Today we're excited to introduce Striking Distance, a brand new game development studio headed by industry luminary @GlenSchofield. pic.twitter.com/vjkENfT2Jk — PUBG (@PUBG) June 26, 2019

Wer ist Glen Schofield?

Der erfahrene Spieleentwickler ist bereits seit den frühen 90er-Jahren in der Branche tätig. Er war Vizepräsident von Crystal Dynamics und leitete dort unter anderem die Entwicklung von Legacy of Kain.

Später hob er bei Visceral Games das legendäre Dead Space aus der Taufe, gründete danach Sledgehammer Games und produzierte Call of Duty Modern Warfare 3, Advanced Warfare und WW2.

Kommt ein Singleplayer-PUBG?

Bisher klingt das Konzept zwar noch sehr vage, aber Striking Distance plant offenbar ein neues PUBG-Spiel oder Spin-off außerhalb des bisherigen Battle-Royale-Kosmos. Glen Schofield betont, dass man sich eine neue »Story-Erfahrung« als Ziel gesetzt habe.

PUBG expandiert

Die PUBG Corporation (wo PlayerUnknown's Battlegrounds nach dem Weggang von Erfinder Brendan Greene weiterentwickelt wird) ist ein Subunternehmen der südkoreanischen Firma Bluehole, die wiederum zum multinationalen Konzern Krafton Game Union gehört. Seit der Gründung akquirierte Bluehole zahlreiche andere Studios, wie Pnix Games, En Masse oder Delusion.

