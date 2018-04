Schuster bleib bei deinen Leisten, heißt es so schön. Das nimmt sich Entwickler Behaviour Interactive zu Herzen und kündigt mit Deathgarden erneut ein asymmetrisches Multiplayerspiel mit Horror-Setting an, diesmal allerdings im Sci-Fi-Look.

Abgesehen davon gleicht Deathgarden Dead by Daylight aber fast bis aufs Haar. Selbst der Trailer unter der News mit seiner unheimlichen Stimmung oder einem Spieler, der hilflos an einem Altar baumelt, erinnert frappierend daran. Deathgarden spielt allerdings in der Zukunft, wo die Spieler teil eines makaberen Sportes als TV-Show zur Unterhaltung der Massen sind - ganz ähnlich, wie in The Darwin Project, das das Ganze mit Survival-Elementen verknüpft.

Hunger Games ohne Battle Royale

In der Arena The Garden, die dank Zufallsgenerierung bei jedem Match anders aussehen soll, treten die flinken Läufer gegen den mächtigen Jäger an. Er ist stark gepanzert und schwer bewaffnet. Die Läufer haben also nur eine Chance, wenn sie clever spielen oder geschickt zusammenarbeiten. Sie müssen ihn entweder ausschalten oder aber der Arena entfliehen. Auch ohne Battle-Royale-Modus erinnert Deathgarden damit an das derzeit beliebte Hunger-Games-Prinzip.

Erste Screenshots zeigen die maskierten Läufer mit futuristischen Mini-Bogen, während der Jäger ein schweres Lasergewehr und eine wuchtige Rüstung auffährt. Viel mehr wissen wir noch nicht, allerdings deuten die Screenshots verschiedene Ziele oder besondere Fähigkeiten wie ein aufstellbares Geschütz beim Jäger an.

Wer vor Ort ist, kann Deathgarden auf der Pax East anspielen. Alle anderen dürfen sich auf der offiziellen Website für die Closed Alpha anmelden. Bislang ist Deathgarden nur für PC angekündigt, einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht.