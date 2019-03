In Deep Rock Galactic sucht ihr als Weltraum-Zwerg mit bis zu drei Kumpels (im doppelten Wortsinn) nach Weltraum-Erzen in zufallsgenerierten Weltraum-Höhlen. Klingt einfach, ist es aber nicht, weil euch Alien-Käfer, giftige Pflanzen, Lava und andere Probleme dabei im Wege stehen.

Zwischen den Missionen verbessert ihr eure Waffen, Bohrer, Spitzhacken und sonstige Minenarbeiter-Ausrüstung. Inzwischen hat sich das Spiel so prächtig entwickelt, dass wir Deep Rock Galactic im Dezember zum Koop-Hit 2018 ernannten.

Wie gut der Bergbau-Shooter wirklich ist, könnt ihr jetzt selbst herausfinden: Bis zum 4. März ist Deep Rock Galactic bei Steam kostenlos spielbar. Wer sich bis dahin zum Kauf entscheidet, bekommt obendrauf noch 25 Prozent Rabatt.

Preis steigt, Entwicklung geht weiter

Dieses Angebot könnte sich sogar doppelt lohnen, denn Ende März soll der Preis für Deep Rock Galactic von bisher 23 Euro auf 30 Euro steigen. Das Begründen die Entwickler mit ihren weiteren Plänen, denn das Spiel wird entgegen der ursprünglichen Pläne noch deutlich weiterentwickelt.

Auf der aktualisierten Roadmap stehen neue Missionstypen, Bossgegner und Ausrüstungsgegenstände. Nach so einem fantastischen ersten Jahr voller Zuspruch aus der Community, sei man noch lange nicht fertig mit Deep Rock Galactic, so das Statement.

Ein großer Fokus liegt für das Studio auf neuen Gegnern und Gegner-Varianten. Erste Ergebnisse präsentierten die Entwickler auf Twitter: Unter anderem sind fliegende Stachelbällchen, eine Art riesige fleischfressende Tentakel-Pflanze und weitere Monstrositäten zu sehen, die die Expeditionen bald noch gefährlicher machen sollen. Hier ein paar Beispiele:

Last one for tonight! This time we're in the prototype category, but it's still a bit unsettling. #UE4 #UnrealEngine pic.twitter.com/RBUsrXker0 — Deep Rock Galactic (@JoinDeepRock) February 28, 2019

Did they just say "enemies" on the stream? That's the cue for this one. #UE4 #UnrealEngine pic.twitter.com/MAk9FrKvy8 — Deep Rock Galactic (@JoinDeepRock) February 28, 2019

While the boss is busy on the live stream, we’ll sneak you guys some secret footage from the future.

Imagine this thing chasing you towards the drop pod. ? pic.twitter.com/DxgG7v75h1 — Deep Rock Galactic (@JoinDeepRock) February 28, 2019

Noch da? Dann ganz zum Schluss noch ein paar hübsche Screenshots aus Deep Rock Galactic. Gern geschehen!

Deep Rock Galactic - Screenshots ansehen