»Delta Force macht, was Battlefield über die Jahre verloren hat« - Erstes Alpha-Fazit vieler Shooter-Experten ist eindeutig

Im neuen Delta Force geht's ordentlich zur Sache: Neben der klassischen Infanterie stehen euch auch Panzer zur Verfügung.

Lange haben Shooter-Fans auf einen würdigen Battlefield-Nachfolger gewartet, jetzt könnte dieser Erbe im Geiste endlich da sein. Am 6. August ist der neue Taktik-Shooter Delta Force: Hawk Ops in den Alpha-Test gestartet und die Community zeigt sich nach den ersten Runden begeistert.

Offenbar ist es dem neuen chinesischen Entwickler Timi gelungen, die ehemals große Reihe nach mehr als 14 Jahren aus der Versenkung zu holen – und das in Bestform. Im Netz kommentieren bereits viele Spieler, dass das neue Delta Force schon jetzt EAs Battlefield den Rang ablaufen könne. Und das beste: Hawk Ops ist Free 2 play.

Auch wir konnten bereits reinspielen, und verraten euch, was in Delta Force drinsteckt.

Während der Alpha sind in Delta Force: Hawk Ops zwei der geplanten drei Spielmodi verfügbar: der Extraction-Modus namens Taktische Unruhen und der dem Battlefield-Klassiker ähnelnde Rush-Modus namens Chaotischer Krieg. Die Kampagne ist aktuell nicht anspielbar.

1:41 Delta Force: Hawk Ops zeigt, wie man jetzt enttäuschte Battlefield-Fans wieder an Bord holen will

Endlich wieder Battlefield-Feeling

Das Feedback der Community bezieht sich bisher vor allem auf den Rush-Modus für 64 Spieler. Und hier erinnert wirklich einiges an ältere Battlefield-Teile: Vom Kartendesign, über die vier Klassen (Sturmsoldat, Unterstützer, Medic und Recon) bis hin zu der Vielzahl an Fahrzeugen, die ihr bedienen könnt.

Und das kommt richtig gut an: Die Karten sind abwechslungsreich gestaltet. Auf einer Map greifen wir zunächst mit Booten an, gehen dann an Land und erklimmen schließlich einen Berggipfel mit verwinkelten Höhlen. Youtuber TheEkwah merkt an, hier vor allem Battlefield 3 wiederzuerkennen.

Auch das Gunplay fühlt sich knackig an. Die Waffen sind wuchtig, das Trefferfeedback befriedigend gestaltet. Bei Kills bekommen wir eine Distanzanzeige serviert und auch auf dem Todesbildschirm sehen wir die Entfernung des Gegners. Die Waffen können wir individuell anpassen, neue Knarren schalten wir selbstverständlich durch Spielen frei.

Das Movement ist eher nüchtern gehalten, wildes Rumgespinge gibt es nicht. Selbst die zuvor kritisch beäugten Spezialfähigkeiten der Klassen fallen nicht negativ ins Gewicht. Zwar kann der Sturmsoldat beispielsweise mit seinem Exoskelett einen Turbosprint einlegen, aber der fällt eben nicht zu mächtig aus.

Delta Force: Hawk Ops - Erste Bilder zum neuen Battlefield-Konkurrenten ansehen

Trotz des Alpha-Zustands fühlt sich Hawk Ops schon jetzt sehr rund und umfangreich an – zumindest im Rush-Modus. Darbende Battlefield-Fans dürften hier genau das bekommen, was sie in den letzten Jahren vergeblich gesucht haben. Für Streamer Enders hat es sogar das Potenzial zum Battlefield-Killer .

Sorgenkind Extraction-Modus

Der Extraction-Modus spielt sich dagegen wie ein völlig anderes Spiel. Es gibt ein Inventar, Loot, Aufträge, ein Ausdauersystem und Verletzungen, die wir behandeln müssen. Ihr müsst verschiedene Beuten einsammeln und extrahieren. Auf den Karten stellen sich euch sowohl echte Spieler als auch Bots in den Weg.

Der Modus erinnert in seinem Aufbau an einen Mittelweg aus dem schnellen CoD: Warzone und dem eher taktisch gehaltenen Escape from Tarkov. Leider fühlt sich das Inventarmanagement bisher noch zu fummelig und unübersichtlich an. Hier bleibt abzuwarten, wie sich der Extraction-Modus bis zum Launch entwickelt – die meisten Leute dürften aber ohnehin für den Battlefield-Modus gekommen sein.

