Desperados 3 hat einen Launch-Termin: Am 16. Juni 2020 geht es wieder in den Wilden Westen, um im Stile der Vorgänger große Level mithilfe von Taktik-Geschick zu lösen. Die Release-Ankündigung findet sich im neuen Gameplay-Trailer zu Desperados 3, den wir oben für euch eingebettet haben.

Im Video seht ihr den Banden-Anführer John Cooper, der Fans der Vorgänger ja bereits in bester Erinnerung sein dürfte. Wir können den Revolverhelden dabei beobachten, wie er von den zahlreichen taktischen Möglichkeiten in Desperados 3 Gebrauch macht und dabei eine Menge Kugeln spart.

Etwa piekst er einen Stier, der daraufhin einen Gegner auf die Hörner nimmt. Oder er rollt diverse Felsbrocken auf Tunichtgute, die sich definitiv das falsche schattige Plätzchen ausgesucht haben.

Ein Western für Taktiker

Desperados 3 will viele verschiedene Wege bieten, um die Herausforderungen im Spiel zu meistern. Wie gut das bereits in einer unfertigen Fassung geklappt hat, erklärt euch Kollegin Petra in ihrer Anspiel-Preview zu Desperados 3:

33 32 Mehr zum Thema Desperados 3 vor Release exklusiv gespielt

Rückkehr zu alter Größe?

Verantwortlich für Desperados 3 zeichnet sich der Münchner Entwickler Mimimi Games, der zuvor bereits mit Shadow Tactics ein überzeugendes Echtzeit-Taktikspiel abliefern konnte. Fans der Vorgänger haben also Hoffnung, dass Mimimi die Qualität der beliebten Vorgänger einfangen und um eigene Verbesserungen erweitern kann.

Die Marke Desperados wurde 2013 von THQ Nordic übernommen. Indes entdecken auch andere Publisher das lange Zeit totgeglaubte Genre der Echtzeit-Taktikspiele für sich, das mit Shadow Tactics ein unerwartetes Revival feierte. So hat Kalypso kürzlich ein neues Commandos-Spiel angekündigt. Auch ein neues Jagged Alliance existiert bereits, wenn auch nicht so, wie viele Fans es sich gewünscht hätten.