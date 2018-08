Desperados 3 - Wie die 3 in den Namen kam

Für Wochen firmierte das neue Mimimi-Spiel bei uns nur unter Desperados. Tatsächlich sollte das Weglassen einer Zahl nach dem Namen den Neuanfang der Serie markieren. Und verdeutlichen, dass die Handlung noch vor der des ersten Teils von 2001 stattfindet.

Das thematisieren wir dann auch in unserem Plus-exklusiven Preview-Video, deswegen war hier auf GameStar.de bis vor einigen Minuten nur von Desperados und nicht von Desperados 3 zu lesen und deswegen fehlt auch die 3 im Schriftzug des Ankündigungstrailers.

In wirklich allerletzter Sekunde hat sich THQ Nordic dann doch für die 3 im Namen entschieden, nach eigener Angabe, um den Seriencharakter des Spiels zu betonen.

Mehr zu Desperados 3 in unserer Plus-exklusiven Preview

Angeblich hatte die spontane Namensänderung rein gar nichts mit unserem mehrfach angebrachten Hinweis zu tun, dass man bei einer Google-Suche nach Desperados vor allem das "tequila flavoured beer" gleichen Namens findet.

