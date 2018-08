Erste Vermutungen haben sich als richtig erwiesen, bei Mimimis neuem Echtzeit-Taktikspiel, das lange nur als Projekt Kartoffel bekannt war, handelt es sich um Desperados 3.

Desperados 3 soll laut Mimimi einen Neuanfang der Westernserie darstellen, ohne allerdings die alten Teile von 2001 und 2006 zu ignorieren. Wieder dabei sind der Kopfgeldjäger John Cooper als auch die beiden anderen Helden Kate O'Hara und Doc McCoy. Frisch dazu stoßen der Fallensteller Hector und eine noch namenlose Dame mit - laut Mimimi - besonderen Fähigkeiten.

Große Desperados-3-Preview exklusiv auf GameStar Plus

Die Entwickler wollten nach dem Erfolg von Shadow Tactics nicht gleich wieder das Genre wechseln, sondern sich stattdessen noch mal an die Echtzeit-Taktik wagen. Dass THQ Nordic dann mit Desperados auf den Plan trat, kann man unter glückliche Fügung verbuchen.

Alles zur Gamescom 2018 auf unserer Themenseite

Publisher THQ Nordic hatte sich die Lizenz von Desperados bereits 2013 sichern können. Erst jüngst bekam das erste Desperados von 2001 einen Patch spendiert, der ein kostenloses Demo-Level addiert und das Spiel auf modernen Systemen spielbar macht.

Mimimi arbeitet schon seit ca. einem Jahr im Auftrag von THQ Nordic an Desperados 3, ein Release ist allerdings erst für das späte 2019 anvisiert.

In einem Special verraten wir euch die größten Unterschiede zwischen Desperados 3 und Shadow Tactics und auf GameStar Plus findet ihr eine große exklusive Preview mitsamt Vorschau-Video.

Riesiges Level-Up bei GameStar Plus

GameStar Plus wächst - und bekommt ein neues Team. Das bedeutet: Mehr Inhalt, mehr Service, mehr Zuhören! Denn wir wollen die Wünsche unserer Plus-Mitglieder künftig noch besser erfüllen, sei’s mit spannenden Artikel und Videos, sei’s mit unserem verbesserten Kundenservice. Zum Start des neuen Plus gibt es zudem neue Formate und besondere Titelstorys, etwa zur Mod Fallout: Cascadia, die nicht nur eine riesige Spielwelt, sondern auch mehr Rollenspiel bringt als Fallout 4. Das ist neu bei GameStar Plus