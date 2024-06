Beim Steam Sale der »besten Spiele aus Deutschland« sind große Preisträger jetzt bis zu 95 Prozent günstiger

Vom 20. bis 27. Juni 2024 veranstaltet Steam einen großen Sale unter dem Motto »Die besten Spiele aus Deutschland«.

Mit dabei sind über 250 Spiele, die alle hierzulande entwickelt wurden – darunter natürlich auch viele Gewinner des Deutschen Computerspielpreis (DCP). Mehrere hiesige Studios veranstalten im Zuge der Steam-Aktion auch eigene Livestreams, veröffentlichen Demos oder stellen sogar neue Titel vor.

So präsentiert zum Beispiel das Münchener Studio Don VS Dodo anlässlich des Deutschland-Sales einen neuen Trailer aus dem Industrie Gigant 4.0, dem sehnlich erwarteten Sequel zur Wirtschaftssimulationsreihe. Hier das Video:

0:52 Industrie Gigant 4.0 - Die Wirtschaftssim made in Germany zeigt im Trailer neues Gameplay

Breites Spektrum an Angeboten

Die Aktion umfasst so gut wie alle Genres. So können Action-Fans etwa die Crysis-Reihe als Remaster-Bundle mit 60 Prozent Rabatt kaufen oder sich in Colt Canyon aus Hamm in Nordrhein-Westfalen richtig fetzige Western-Schießereien für nur drei Euro liefern.

Taktiker und Strategie-Fans sollten unbedingt einen Blick auf Shadow Gambit werfen: Das herausragende und zugleich letzte Mimimi-Spiel vor dem tragischen Studio-Aus mit Piraten-Setting gibt es jetzt für 30 Euro.

Und wir dürfen natürlich auch die Rollenspiele nicht vergessen, denn davon gibt es aus Deutschland jede Menge! So ist zum Beispiel Atlas Fallen um die Hälfte reduziert und The Surge 2 gibt es sogar für 80 Prozent weniger.

Zehn DCP-Gewinner im Sale

Hier sind darüber hinaus noch zehn DCP-Gewinner aus den letzten Jahren, die im Zuge des Events zum Teil drastisch im Preis gefallen sind:

Ist ein Spiel aus Deutschland dabei, das eure Aufmerksamkeit geweckt hat? Schreibt uns gern eure persönlichen Top-Schnäppchen oder allgemeine Empfehlungen von deutschen Entwicklerstudios unten in die Kommentare!