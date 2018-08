Bevor jemand meckert: Ja, diese News ist eher zum herzerwärmten Schmunzeln, und weniger eine knallharte Faktenmeldung. Aber wir wollen die Geschichte trotzdem mit euch teilen, denn sie zeigt ganz schön, wie vielseitig und integrativ die Gaming-Community ab und an sein kann. Hauptdarsteller ist der 81-jährige US-Amerikaner Fibby Bob Kinney, der Zeit seines Lebens als Autor, Comedian und Dichter gearbeitet hat.

Aber Kinney verfolgt im Ruhestand ein weiteres Hobby: Er zockt leidenschaftlich Destiny 2. Jüngst absolvierte er den Leviathan-Raid - und schrieb prompt eine Kurzgeschichte darüber. Die teilt sein Team-Kollege PXG_S3 via Reddit. Die Raid-Truppe entstand als Reaktion auf eine Anfrage von Kinney über Facebook. Die Kurzgeschichte wurde als knackige Action-Prosa verfasst, hier ein kleiner Auszug:

"Während wir uns vor dem Abflug am Schiff sammelten, wandte sich PXG an mich und sagte: 'Wir haben heute Caldante verloren, er wagte einen Probeflug mit unserem neuen Schiff Moments of Triumph. Es gab noch immer einige Fehlfunktionen, es explodierte, als er den Test startete. Jetzt nimmst du seinen Platz ein, Guardian, mach dich also bereit!' Ich salutierte entschlossen und antwortete: 'Jawohl, Sir, ich werde mein Bestes geben, meinen gefallenen Kameraden zu ehren.' Der Rest der Crew posaunte ein begeistertes 'Hooray!' und wir stürzten uns in den Kampf."

Man merkt also: Der tatsächliche Raid wurde durchaus mit Fantasie erweitert. Kinney war laut Amazon-Biografie selbst bei der Air Force. Und Team-Kollege PXG_S3 beschreibt ihn als wunderbar höflichen Gefährten. Die ganze Story sei ein Vorzeige-Beispiel, dass Videospiele jedem Spielertypen offen stehen. In der Zukunft peile man weitere Destiny-Herausforderungen an. Die komplette Kurzgeschichte könnt ihr auf Reddit nachlesen.