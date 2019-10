Destiny 2 hat die Angewohnheit, seine Quest-Aufgaben nicht immer genau zu erklären. Das sorgte schon bei Shun'Gaths Zähnen und weiteren Gegenständen, die man für das Reinigen der Essenzen in Shadowkeep besorgen sollte, bei einigen Spielern für Verwirrung.

Aktuell ist die exotische Quest »Führe einen Bogen, nicht Krieg« (Make bows, not war) dran, über die man den mächtigen Kampfbogen Leviathan-Hauch (Leviathan's Breath) erhält.

Die ist seit dem 22. Oktober für Shadowkeep-Besitzer verfügbar und macht seitdem auch Probleme. Schuld ist der erste Questschritt »Finde den Hintereingang in Banshees versteckte Werkstatt«. Viele Spieler sind nämlich ratlos, wo in aller Welt der sein soll. Habt ihr den Questschritt noch gar nicht, müsst ihr erst einmal mit Waffenmeister Banshee-44 im Turm sprechen und die Aufgabe annehmen.

Achtung! Die Quest ist nur spielbar, wenn ihr Shadowkeep (beziehungsweise den Seasonpass für Season 8, den es aktuell nur mit dem Addon gibt) besitzt. In der Free2Play-Version kommt ihr also nicht an den Bogen.