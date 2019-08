Cross-Save von Destiny 2 macht selbst den Warframe-Entwickler neidisch

In Destiny 2 ist es seit neuestem unwichtig, auf welcher Plattform ihr spielt. Dank der Cross-Save-Funktion könnt ihr ein und den selben Charakter auf dem PC, der PS4 und der XBox One spielen. Auf das Feature sind gar die Entwickler der Konkurrenz Warframe neidisch.

Das gibt Rebecca Ford, Community Managerin von Warframe, etwas spaßig auf Twitter zu. Dort fragt sie den Destiny-2-Entwickler Bungie, ob sie für den Quellcode des Cross-Save-Features mit Platin, Warframes Echtgeldwährung, bezahlen kann.

Can I pay you for the source code in Warframe Platinum?