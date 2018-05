Entwickler Bungie hat Destiny 2 noch nicht aufgegeben, wie die neue Roadmap für den Sommer zeigt. Zahlreiche Neuerungen und Änderungen sollen das Shooter-MMO zurück auf die Beine bringen. Bungies Game Director Christopher Barrett dazu:

"Jetzt, wo »Kriegsgeist« offiziell raus ist, können wir dem anstehenden Zeitplan zusätzliche Details hinzufügen. Es gibt einige heiß ersehnte Updates, die für September vorgesehen sind, über die wir euch im Laufe des Sommers mehr erzählen, genau so wie über unsere Pläne für Jahr Zwei von Destiny 2."

Nach Update 1.2.0 und der Erweiterung »Kriegsgeist« sollen nun weitere Prestige-Modi in Destiny 2 Einzug halten, die Beutezüge ihre Rückkehr feiern und zudem Jahr-Eins-Triumphe und ein neues saisonales Event namens »Sonnenwende der Helden« für frische Farben und neue Belohnungen im Destiny-Universum sorgen.

Schmelztiegel-Labore

In Update 1.2.1 kommen zudem die Schmelztiegel-Labore, die ihrem Namen alle Ehre machen sollen, bieten sie doch eine experimentelle Test-Umgebung. Genauer gesagt werden in den Laboren neue PvP-Inhalte getestet. Bungie erhofft sich dadurch, neuen Content näher an den Spielern zu entwickeln und auch wertvolles Feedback zu erhalten.

Als weitere Neuerungen sollen Ausrüstungssammlungen und »Urkunden« eingefügt werden. Ob es sich bei letzterem um präsentierbare Zertifikate für besondere Leistungen handelt, ähnlich wie bei den Bannern, darf spekuliert werden. Oder aber es wird dem Urkundenbuch aus dem Vorgänger Destiny ähneln, bei dem man für das Erreichen bestimmer Aufgaben belohnt wurde.

Des Weiteren kommen weitere »Verbesserungen der Lebensqualität« für Destiny 2, also Gameplay-Optimierungen und Bug Fixes. Auch an den neuen Exotischen Rüstungen möchte Bungie weiter schrauben und zudem noch einige Überraschungen bringen, die demnächst enthüllt würden.