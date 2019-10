Eigentlich starten heute die Free2Play-Version Destiny 2: New Light und das Addon Destiny 2: Shadowkeep gleichermaßen auf dem PC und den Konsolen. Allerdings können sich die Spieler momentan nirgendwo einloggen, nicht einmal in Destiny 1.

Schuld sind laut Bungie Login-Probleme bei den Servern, die man bereits untersucht. Die Verbindungsprobleme bestehen seit etwa 22 Uhr:

We are investigating Destiny 1 and Destiny 2 players encountering sign-on errors. — Bungie Help (@BungieHelp) October 1, 2019

We are continuing to investigate the issues that are preventing players from signing in. Please stay tuned for updates. — Bungie Help (@BungieHelp) October 1, 2019

Server offenbar überlastet

Wir selbst sind unterm Spielen vom Server geflogen. Als wir uns wieder einloggen wollten, erschien folgender Hinweis:

"Einen Moment bitte. Destiny ist aktuell bei voller Kapazität. Du wirst das Spiel in der Reihenfolge betreten, in der du dich angemeldet hast. Besuche für mehr Informationen bitte help.bungie.net"

Anscheinend sind wir damit nicht die einzigen:

Auf der Webseite von Bungie findet sich ein Verweis auf den oben eingebundenen Twitter-Kanal, sowie der Hinweis, dass das Problem aktuell untersucht werde und es solange weiterhin zu Problemen kommen kann. Wann genau Destiny oder Destiny 2 samt Shadowkeep wieder spielbar sein werden, ist aktuell nicht bekannt.

Die Nachricht deutet darauf hin, dass die Server von Destiny 2 aktuell überfüllt sind. Dabei hätte Bungie heute eigentlich mit einem großen Ansturm rechnen müssen.



Destiny 2 erscheint schließlich nicht nur kostenlos auf Steam und lockt damit Neulinge an. Zudem geht auch die neue Erweiterung Shadowkeep/Festung der Schatten an den Start, die wiederum für Rückkehrer interessant ist. Trotzdem kann die tatsächliche Spielerzahl natürlich die Erwartungen des Entwicklers übertroffen haben. Oder es kamen andere technische Probleme dazu.

Destiny 2 Patch Notes: Diese Änderungen stecken in Shadowkeep

Das sagen die Fans auf Twitter

Die Reaktionen der Spieler unter den Tweets fallen unterschiedlicher aus, als man meinen könnte. Natürlich macht sich bei vielen Frust breit, andere sprechen Bungie aber ihr Verständnis aus oder nehmen das Ganze mit Humor.

Eris Morn seeing all the guardians disappear after saying Moons haunted for 2 months pic.twitter.com/RaYeARAKbg — Ioannis_the_boi (@I_MAGAL) October 1, 2019

Hey, thanks! You guys are working your butts off rn! A little speed bump in the road hurt nobody. — live on twitch | megs ? (@meganyy) October 1, 2019

"Let's try D2 again"

"ok fine maybe its better"

Can't even log into the website

uninstalled — Nesstrin (@Nesstrin) October 1, 2019

Wir halten euch auf dem Laufenden, sollte sich in Kürze etwas bei den Servern tun!

Seid ihr neue Spieler, empfehlen wir euch für die Wartezeit unseren Einsteiger-Guide zu Destiny 2: New Light, um euch vor dem Spielen zu informieren. Außerdem haben wir alle wichtigen Infos zu Shadowkeep zusammengefasst.