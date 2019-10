In Destiny 2 tut sich eine ganze Menge: Am 1. Oktober erscheint der Loot-Shooter nicht nur als Free2play-Variante auf Steam, auch der DLC Shadowkeep (auf Deutsch "Festung der Schatten") kommt raus und bringt eine neue Story, einen neuen Raid, neue Waffen und jede Menge mehr.

Wir schauen uns den ganzen Spaß am heutigen 1.10. pünktlich zum Release von 19 bis 22 Uhr live auf unserem Twitch-Kanal MAX an. "Wir" steht in diesem Fall für den Streamer Nexxoss, unseren hauseigenen Julius "Jules" Busch und drei unterschiedliche Gäste. Denn wenn wir belassen es nicht nur bei einem Livestream, sondern machen auch gleich drei draus.

Wann genau streamen wir mit welchen Gästen Destiny 2 auf MAX?

1. Oktober: Ab 19 Uhr spielen Nexxoss, Julius und Fixx die Story von Shadowkeep

4. Oktober: Ab 17 Uhr zocken Nexxoss, Julius und Amar weiter

7. Oktober: Ab 19 Uhr starten Nexxoss, Julius und Sven von Mein-MMO den neuen Raid "Garden of Salvation"

Hier geht's zum MAX-Live-Stream auf Twitch

Was steckt in Destiny 2: Shadowkeep?

Die Erweiterung schickt uns erneut auf die Oberfläche des Mondes, wo wir eine feindliche Zitadelle stürmen müssen. Das Add-On sorgt für neue Quests, Dungeons, Waffen und führt außerdem das überarbeitete Rüstungssystem 2.0 ein.

Preis, Features, Story: Alle Infos zum Start von Destiny 2: Shadowkeep

Mehr Informationen zu allen Neuerungen, dem Start der Free2Play Versuin New Light und zum aktuellen Stand von Bungies Loot-Shooter findet ihr außerdem auf unserer Produktseite mit allen News, Artikeln und Videos zu Destiny 2.