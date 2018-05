Nach jahrelangem Hin und Her und sogar einem handfesten Rechtsstreit mit dem Komponisten will Destiny-Entwickler Bungie den zuvor unter Verschluss gehaltenen Soundtrack »Music of the Spheres« nun doch offiziell veröffentlichen. Das Album enthält acht symphonische Musikstücke, eines davon sogar mit Gesangseinlage von Ex-Beatle Paul McCartney.

Wobei »unter Verschluss gehalten« nur teilweise stimmt, denn Fans gruben den Soundtrack Ende letzten Jahres aus und veröffentlichten ihn kurzerhand eigenhändig im Internet. Nachdem der ehemals bei Bungie angestellte und im Zuge des Streits um das Album entlassene Komponist Martin O'Donnell den Leakern seinen Segen für die eigenmächtige Veröffentlichung gab, schien das Märchen bis vor kurzem perfekt.

Dann kündeten dunkle Wolken von drohendem Unheil, als O'Donnell den Fans von Destiny riet, das Album möglichst schnell herunterzuladen, da Bungie plane, diesen wieder offline nehmen zu lassen.

