Gestern ist die Free2Play-Version von Destiny 2 gemeinsam mit der Erweiterung Shadowkeep/Festung der Schatten auf Steam erschienen. Der Release fiel durch Server-Probleme etwas holprig aus. Dafür zeichnen die Spielerzahlen und ersten Reaktionen in den Reviews ein positives Bild.

Ab ungefähr 22:00 Uhr kam es gestern bei Destiny und Destiny 2 auf allen Plattformen zu Verbindungsproblemen mit den Servern. Heute Nacht hat Bungie die Probleme aber bereits behoben.

Login-Probleme zum Launch von Destiny 2 mittlerweile behoben

Vor den Server-Problemen verzeichnete die kostenlose Version von Destiny 2 aber ein beeindruckendes Hoch auf Steam, was die Spielerzahlen angeht. Gestern Abend waren laut Steam Charts über 200.000 gleichzeitige Spieler online und spielten Destiny 2. Das zählt noch nicht einmal die Spieler auf PS4 und Xbox One mit.

Damit waren gestern Abend auf Steam nur CS:GO und Dota 2 beliebter als Destiny 2. Momentan liegt Destiny 2 mit über 140.000 aktiven Spielern immerhin noch auf Platz 4 hinter PUBG, Dota 2 und CS:GO.

Die Kritiken zu Destiny 2 auf Steam stehen aktuell bei 8.234 und fallen »größtenteils positiv« aus. Konkret sind 76 Prozent der Reviews guter Dinge.

ActustheKaktus lobt zum Beispiel den reibungslosen Umzug und zeigt Verständnis für die Server-Probleme zum Release:

"Der Umzug von Battlenet zu Steam hat reibungslos geklappt. Es war angepeilt, dass man ab 19 Uhr spielen kann - ab 19:07 konnte ich ins Game und war für ca. 10 Minuten im Ladebildschirm/Warteschleife.



Habe schon über Battle.net mehrere hundert schöne Stunden in dem Spiel verbracht und nun ist [Destiny 2] endlich auf Steam. Mit der Erweiterung Shadowkeep kommen schöne Erinnerungen an den 1. Teil hoch, wo ich sogar ca. 2500 Stunden im Destiny Kosmos versunken bin.



Das Spiel hat sich stetig verbessert und ja bei manchen DLC dachte ich mir, ist es das Geld wert? Jein, da scheiden sich die Geister/Meinungen. Dennoch bin ich heilfroh neuen Content zu haben + es ist auf Steam!



Jeder der hier eine schlechte Review hinterlässt, weil die Server nicht erreichbar sind oder man etwas warten muss - schon mal versucht bei einem neuen WoW Addon auf die Server zu kommen? Ja, klar es ist ärgerlich das man nicht sofort zocken kann aber das Spiel ist nicht mal 5h auf Steam.



Wartet etwas ab, in 1-2 Tagen hat sich das alles eingependelt und das looten, grinden und mit Freunden neue (alte) Regionen erkunden kann starten. "