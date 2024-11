Deutsche Steam-Sperre in Kraft: 6 der 30 meistgewünschten Spiele nicht mehr abrufbar

Viele Steam-Spiele sind gerade in Deutschland nicht verfügbar, darunter auch heißerwartete Titel wie Subnautica 2.

Vor wenigen Tagen, am 15. November 2024 trat eine große Veränderung auf Steam in Kraft, von der viele Spielerinnen und Spieler bisher wohl nichts gemerkt haben. Seit diesem Tag sind nämlich zahlreiche Spieleseiten auf Steam nicht mehr in Deutschland abrufbar.

Grund dafür sind neue Vorgaben des deutschen Jugendschutzes, die an diesem Datum in Kraft getreten sind. Ab sofort müssen alle Spiele über eine Alterskennzeichnung verfügen, andernfalls dürfen sie in Deutschland nicht verkauft werden.

Zahlreiche Spiele gesperrt

Neben kleineren Indie-Titeln trifft die Sperre auch bekanntere Spiele, die noch nicht erschienen sind. Von den 30 meistgewünschten Spielen sind aktuell etwa sechs in Deutschland nicht zugänglich, nämlich:

Glücklicherweise muss dieser Zustand aber nicht von Dauer sein: Spiele können die Kennzeichnung jederzeit nachholen, um in Deutschland wieder zugänglich zu sein. Dazu ist auch kein USK-Siegel notwendig. Stattdessen müssen Entwickler nur einen Fragebogen ausfüllen, um eine Alterseinstufung von Steam zu erhalten.

Gerade bei Spielen, hinter denen größere Publisher stehen, wird eine eventuelle Sperrung also höchstwahrscheinlich bald wieder aufgehoben. Dass ein Subnautica 2 etwa gar nicht in Deutschland erscheint, wird wohl kaum passieren. Anders sieht es natürlich bei Indie-Entwicklern aus, die möglicherweise gar keine Kenntnis von der neuen Vorgabe für Deutschland haben.

Ein Blick in die unoffizielle Steam-Datenbank zeigt allerdings, dass sich auch bei kleineren Spielen einiges tut: Allein in den letzten Stunden wurde bei zahlreichen Spielen die Deutschland-Sperre wieder entfernt, darunter auch viele Indie-Titel. Es scheint also, als würde die neue Regelung in vielen Fällen nicht einfach unbemerkt bleiben.

Sollte euer kommendes Lieblingsspiel weiterhin gesperrt bleiben, hilft im Zweifelsfall aber sicher auch eine Nachricht an den Entwickler.