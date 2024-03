Steam im Visier deutscher Behörden: Jede Menge arme Socken müssen sämtliche Spiele rückwirkend mit Alterskennzeichen versehen

Viele Spiele auf Steam behandeln erwachsene Themen und müssen dementsprechend gekennzeichnet werden.

Über 14.000 neue Spiele wurden 2023 auf Steam veröffentlicht, und auch 2024 erweiterten schon fast 3.00 Neuerscheinungen den Katalog von Valves Spieleplattform. Bei dieser Spieleflut sind natürlich auch immer wieder Titel dabei, die nicht für alle Altersgruppen geeignet sind.

Seit 2023 ist Steam deshalb wie andere Anbieter von Spielen, Filmen oder Serien dazu verpflichtet, Inhalte mit einer Alterskennzeichung zu versehen. Doch wie die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ) nun gegenüber Valve klargestellt hat, gilt diese Regelung nicht nur für neuveröffentlichte Spiele, sondern das gesamte Sortiment von Steam.

Was passiert jetzt?

Auf Steam wurde ein Hinweis an alle Entwicklerinnen und Entwickler veröffentlicht, in dem dazu aufgerufen wird, die Alterseinstufung gegebenenfalls nachzuholen. Andernfalls wäre es offenbar nicht mehr möglich, das entsprechende Spiel in Deutschland anzubieten:

Infolgedessen sind wir verpflichtet, in Deutschland nur noch Spiele zum Verkauf anzubieten, die entweder den in Steam integrierten Bewertungsprozess durchlaufen haben oder von der deutschen Bewertungsagentur USK bewertet wurden.

Für die Überprüfung, ob ein Spiel die erforderliche Einstufung besitzt, hat Steam eine eigene Seite eingerichtet. Der einfachste Weg, um die Inhaltsbewertung nachzuholen, ist wohl der Bewertungsprozess von Steam.

Dabei müssen die Entwicklerinnen und Entwickler lediglich einen Fragebogen ausfüllen, auf dessen Grundlage dann eine Alterseinstufung erfolgt. Das darf dann wahrscheinlich der Praktikant machen.

Was, wenn ein Spiel weiterhin nicht eingestuft wird? Valve macht ziemlich deutlich, dass die Alterseinstufung für den unbeeinträchtigten Verkauf in Deutschland unumgänglich ist.

Da sich Steam offenbar an die von der Bundeszentrale formulierte Auslegung des Jugendschutzgesetzes halten will, ist es auch gut möglich, dass Spiele irgendwann hierzulande aus dem Verkauf genommen werden. Bereits gekaufte Spiele bleiben aber natürlich in eurer Bibliothek

Steam gehört trotz Konkurrenten wie dem Epic Games Store auch heute noch zu den wichtigsten Plattformen für PC-Spiele. Erst vor zwei Tagen waren so viele Spielerinnen und Spieler gleichzeitig online wie nie zuvor. Daran hatten unter anderem auch ganz frisch erschienene Titel ihren Anteil, mehr dazu erfahrt ihr in der oben verlinkten News.