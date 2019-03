Mit Devil May Cry 5 konzentriert sich Capcom wieder auf seine alten Stärken und die Geschichte um Fanliebling Dante, nachdem der von Gunfire Games entwickelte Reboot DmC viele Fans nicht glücklich stimmte. Wie Capcom jetzt bekannt gab, bekommen Spieler ab dem 1. April auch wieder den zur Tradition gewordenen Survival-Modus Bloody Palace kostenlos nachgereicht.

In einem Twitter-Post versicherte der Publisher sicherheitshalber auch noch einmal, dass es sich hierbei nicht etwa um einen Aprilscherz handelt. Das wäre auch verwunderlich, immerhin verzichtete bislang seit Devil May Cry 2 kein Ableger der Reihe auf den Modus. Wie im Hauptspiel wird es Spielern möglich sein, zwischen Nero, Dante oder Newcomer V zu wählen und ihre Skills im Kampf gegen Scharenweise Dämonen unter Beweis zu stellen.

Attention demon hunters! Prepare to get downright demonic because Bloody Palace mode will be available as a free update to all Devil May Cry 5 owners starting April 1, 2019 ????



And just to stress, this is not an early April’s Fools joke ?#DMC5 #DevilMayCry5 pic.twitter.com/fM2DVb7NGd