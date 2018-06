Laut Aussagen von Entwickler Capcom während eines Livestreams in Japan via Capcom TV befindet sich derzeit eine spielbare Demo von Devil May Cry 5 in der Mache. Wie GameRant berichtet, wird die Öffentlichkeit auf der Gamescom 2018 erstmal in die Gelegenheit kommen, Gameplay von DmC 5 selbst zu erleben. Die Gamescom dieses Jahres findet vom 21. bis 25. August in Köln statt.

Capcoms Hideaki Itsuno bestätigte im Stream ebenfalls, dass Capcoms Truppe in Osaka für die Entwicklung von Devil May Cry 5 verantwortlich ist.

Devil May Cry 5 wurde auf der E3 2018 mit einem cinematischen Reveal-Trailer erstmals vorgestellt. Seither wissen wir, dass es im neuen Dämonen-Verklopper wieder mit dem Protagonisten Nero gegen die Horden der Unterwelt zu Felde geht. Hier findet ihr alle wichtigen Infos aus dem Trailer.

Zudem spielt Neros Arm-Prothese »Devil Breaker« eine wichtige Rolle. Diese wurde von Sidekick und Mechanik-Wunderkind Nico entworfen und kann angepasst und sogar beschädigt und ausgetauscht werden.