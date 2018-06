In einem actionreichen E3-Trailer stellt Capcom das langerwartete Devil May Cry 5 vor. Es wurde auf der Xbox-Pressekonferenz enthüllt und die Entwickler beschrieben den fünften Teil als »echte Fortsetzung« von Teil 4. Dazwischen erschien, wie wir wissen, DmC: Devil May Cry von Ninja Theory, das die Fans aber nicht wirklich zufriedenstellte.

Im Trailer fällt sofort auf, dass Nero der Hauptcharakter des Spiels wird. Er war bereits der Protagonist im vierten Teil. Nun erhält er einen weiblichen Sidekick namens Nico. Die Dame mit der Brille scheint vor allem durch ihr freches Mundwerk aufzufallen, freut sich darauf, Dämonen Arschtritte zu verpassen und erkundet mit Nero »Red Grave City«, um Antworten auf dessen Vergangenheit zu finden.

Dante zeigt sich im Trailer

Nero hat offensichtlich seinen Arm verloren und ihn durch eine Metallprothese ersetzen lassen. Im Kampf scheint ihn das aber nicht besonders einzuschränken, denn die Action ist gewohnt schnell und elektrisierend.

Wer jetzt Angst hat, dass Dante in Devil May Cry 5 keine Rolle spielt, dem werden die letzten Sekunden des Trailers besonders zusagen. Dort ist der ursprüngliche Held der Serie auf einem Motorrad zu sehen. Es wäre also keine Überraschung, wenn er im Laufe des Spiels ebenfalls als steuerbarer Charakter auftaucht.

Devil May Cry 5 wird im Frühahr 2019 für den PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Hier findet ihr alle Infos zu den E3-Veranstaltungen.

Wer nochmals einen Blick auf den Vorgänger werfen will, schaut sich den Launch-Trailer zur Special Edition von Teil 4 an:

