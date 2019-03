Devil May Cry 5 ist eine Wucht. Das Hack&Slay besticht mit coolen Charakteren und stilvollen Komboketten in einem flüssigen und actiongeladenen Kampfsystem. Das spiegelt sich auch in den Steam Charts wider: Dort hat sich das Actionspiel gleich dreimal mit verschiedenen Versionen eingenistet.

Im Wertungsspiegel kommt Devil May Cry ebenfalls sehr gut weg: PC Gamer etwa vergibt eine 90, PC GamesN eine 80, der Guardian die Höchstwertung 5 von 5. Die Metacritic-Wertung für die PC-Version liegt zum Zeitpunkt dieses Artikels bei 89.

Devil May Cry 5 - Test-Video zum Dämonenjäger-Actionspiel

Devil May Cry 5 - Screenshots ansehen

Devil May Cry 5 schrammt in den Steam Charts außerdem nur ganz knapp an einem besonderen Kunststück vorbei: die Top 3 ganz alleine zu belegen. Am Ende hat es dann aber zumindest für Platz 1, 2 und 4 gereicht.

Auf Platz 3 steht nämlich das Survival-Spiel Dawn of Man. Das hatte vergangene Woche die Steam Charts erobert und sich vor PUBG und Civilization 6: Gathering Storm gesetzt. Apropos: Der Battle-Royale-Dauerbrenner fällt diese Woche auf Platz 6 ab, Civilization sogar auf die 9.

Das Ende der Steam Charts bildet ein Spiel, das noch gar nicht erschienen ist: Sekiro: Shadows Die Twice. Die Vorfreude auf das neue Spiel der Dark-Souls- und Bloodborne-Entwickler ist aber bereits groß genug, um sie in die Top 10 der meistverkauften Steam-Spiele der letzten Woche zu bringen. Der Release ist am 22. März 2019.

Falls ihr euch wundert: Auf dem siebten Platz hat sich offenbar ein Fehler eingeschlichen, denn er spuckt in der Statistik lediglich eine Fehlermeldung aus.

Die Steam-Verkaufschaufscharts (4. März bis 10. März 2019)