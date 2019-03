Für viele Spieler dürfte Dawn of Man aus dem Nichts kommen. Das Aufbau- und Überlebens-Strategiespiel wurde plötzlich am 1. März 2019 veröffentlicht, ganz ohne Early Access.

Und laut Steam Reviews auch fast gänzlich ohne Bugs. Bisher haben knapp 1.200 Steam-Spieler ihre Kritik abgegeben, 85 Prozent der Tests sind positiv. Ein ordentlicher Erfolg!

Banished in der Steinzeit

Und tatsächlich führt Dawn of Man die dieswöchtigen Steam-Verkaufscharts an. Es schlägt in eine ganz ähnliche Kerbe wie damals Banished: Die Leute begeistert das Konzept, in der widrigen Steinzeit, lange vor unserer Ära, einer Siedlung aus Bewohnern beim Überleben zu helfen.

Ihr jagt wertvolle Nahrung, errichtet Zelte, erforscht neue Techniken, um euch den Alltag angenehmer zu gestalten.

Ansonsten gibt es wenige Überraschungen: PUBG, Civilization 6: Gathering Storm, Grand Theft Auto 5 landen wie so oft in den hohen Platzierungen. Man the Guns, die neue Erweiterung für Hearts of Iron 4 erringt immerhin Platz 6, auch Dead or Alive 6 kann sich auf Platz 5 und 8 platzieren.

Einfluss aus China

Deutlich kurioser: Gleich zwei Plätze belegt das chinesische Spiel The Invisible Guardian, das hierzulande nicht verfügbar ist und jenseits des chinesischen Sprachraums kaum Aufmerksamkeit findet.

Die beiden Platzierungen ergeben sich wie immer durch unterschiedliche Verkaufsfassungen, also beispielsweise Collector's Editions oder Deluxe Editions. Hier zeigt sich erneut, welchen Einfluss die chinesische Zielgruppe auf den globalen Steam-Markt haben kann.

Die Steam-Verkaufscharts (25. Februar bis 3. März 2019)

