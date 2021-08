Die Open Beta zum Remaster Diablo 2: Resurrected ist vorbei und nicht nur wir wollten von euch wissen, was ihr euch bis zum finalen Release an Verbesserungen wünscht. Blizzard hat eine offizielle Umfrage (via Buffed) rumgeschickt, deren Fragen auf zukünftige Änderungen verweisen könnten.

Habt ihr an der Beta teilgenommen, sollte die E-Mail mit der Umfrage auch in euer Postfach geflattert sein. Außerdem hattet ihr direkt im Spiel Zugriff darauf.

Wie aussagekräftig ist die Umfrage? Die Fragen und natürlich vor allem die Antworten könnten durchaus repräsentativ für geplante Änderungen sein. Zumindest bei anderen Spielen wie WoW Classic wurden in Umfragen erarbeitete Verbesserungswünsche tatsächlich zügig umgesetzt.

Was steckt in der Umfrage?

Blizzard schlägt im Rahmen der Fragen mögliche Änderungen für Diablo 2: Resurrected vor und bittet die Teilnehmer, sie als gut oder schlecht einzuordnen. Konkret geht es um folgende Features:

Automatische Sortierung für des Inventars

Rezeptbuch für den Horadrimwürfel

Tooltips zur Anzeige von Wertespannen

Timer für Stärkungseffekte

Erweiterte Fertigkeitenleiste (bei Verwendung einer Tastatur)

Eigenes Inventar für Zauber

Stapelbare Edelsteine und Runen

Zusätzliche Optionen zum Umverteilen von Punkten

Es handelt sich im Detail also um Komfortverbesserungen. Gerade die wurden während der Beta zum Teil scharf kritisiert - für einige Fans und auch so manchen GameStar-Redakteur geht Blizzard hier nicht weit genug bei der Modernisierung. Chefredakteur Heiko Klinge bekommt hingegen genau die nostalgische Spielerfahrung, die er sich erhofft hat:

Ausblick auf die Seasons

Blizzard streckt die Fühler aber noch weiter aus und will wissen, welche Änderungen die Spieler im Rahmen einer Saison begrüßen würden. Sie wären damit zeitlich begrenzt. Folgende Optionen nennt der Entwickler:

Änderungen an den Klassenfähigkeiten

Neue Rezepte für den Horadrimwürfel

Änderungen an den Runenwörtern

Neue Gegenstände

Neue Zauber

Blizzard könnte also für die Seasons bestimmte Items und Fähigkeiten umkrempeln, um frischen Wind ins Spielprinzip des Action-RPGs zu bringen. Wie die Ladder-Seasons für Diablo 2 (ja, die laufen noch!) und Resurrected überhaupt funktionieren, klären wir in einem separaten Artikel.