Diablo 2 Resurrected: Für Blizzard ist »Authentizität der Schlüssel«

Blizzard will beim Remaster Diablo 2: Resurrected möglichst nah am Original bleiben - vielleicht sogar näher, als Fans sich das eigentlich wünschen würden. Diese Prämisse bekräftigte Chefproduzent Rod Ferguson jetzt in einem Interview mit Gamespot.

Dabei spiele ein Schlüsselwort die erste Geige: »Authentizität«. Spieler des Originals sollen sich also sofort zu Hause fühlen und abgesehen von der schickeren Grafik und Komfortverbesserungen möglichst viel vom ursprünglichen Spielgefühl bekommen.

Zu Diablo 2: Resurrected gibt es auch einen neuen Trailer von der E3 2021 zu sehen:

Auch die Balance bleibt bestehen

Im Interview fällt konkret die Frage nach der Balance der Spielcharaktere und ob Blizzard hier Änderungen vornimmt. Das sei nicht der Fall - die originale Spielbalance soll erhalten bleiben. Das bedeutet auch, dass alte Balanceschwächen ebenfalls mit übernommen werden.

Dafür sollen in Diablo 2: Resurrected endlich Funktionen hinzukommen, die die Entwickler auch gern schon anno 2000 geliefert hätten – dies aber aufgrund von technischen Beschränkungen nicht konnten. Als Beispiel seien ein geteiltes Item-Lager und das automatische Einsammeln von Gold genannt.

Rod Fergusson betont, Diablo 2: Resurrected solle leichter zu spielen sein, aber nicht einfacher per se. Das ganze Interview könnt ihr hier anschauen:

Seid ihr gespannt auf Diablo 2: Resurrected und macht euch Sorgen, weil ihr ein Fiasko wie bei Warcraft 3: Reforged befürchtet? In unserer Anspielvorschau nach 12 Stunden Spielzeit wollen wir eure Ängste zerstreuen:

In einem extra Artikel lest ihr außerdem, was Blizzard zwischen Alpha- und Release-Version noch an Diablo 2: Resurrected verbessern will. Obwohl das Spieler-Feedback überwiegend positiv ausfällt, gibt es noch die eine oder andere Stellschraube, die bis zum Release am 23. September 2021 gedreht werden will.