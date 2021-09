Und so werden die Heerscharen der Hölle entfesselt. Diablo 2: Resurrected ist seit etwa einer Stunde offiziell erhältlich. Blöd nur, dass die Serverlast offenbar dem Spieleransturm nicht standhält. Etwa eine Stunde nach der Veröffentlichung häufen sich im Netz die Beschwerden. Aktuell kann es also gut sein, dass ihr entweder aus dem Spiel fliegt oder keine Verbindung herstellen könnt.

Das Problem solltet ihr nicht unterschätzen. Spieler berichten nämlich auf Twitter und Reddit von verlorenen Charakteren.

Update 19:10 Uhr: Blizzard schaltet die Server gegen 19 Uhr für etwa 30 Minuten ab. Dadurch sollen die Probleme mit der Spielerstellung und Chratkerfortschritt behoben werden.

Spieler verlieren Spielfortschritt

Kurz nach dem Release von Diablo 2: Resurrected hat eine Heerschar an wartenden Spielern direkt mit dem Zocken losgelegt. Doch wer sich einen Online-Charakter gebaut hat, könnte jetzt Probleme bekommen. Da die Server einknicken, geht den Spielerinnen und Spielern Fortschritt verloren.

Anfänglich schien es noch so, als würde Charaktere komplett gelöscht. Davon berichten auf Reddit mehrere Spielerinnen und Spieler.

Sind die Charaktere für immer weg?

Aktuell scheint es so, als würden die Charaktere zwar verschwinden, dann aber teilweise wieder auftauchen. Offenbar wurde der Server allerdings zurückgesetzt, nachdem er in die Knie ging. Das heißt, es wurde ein früherer Stand wiederhergestellt. Inzwischen trudeln neue Berichte ein, in denen von verlorenen Leveln gesprochen wird.

Ganz gleich was nun der Fall ist: Ihr solltet am besten warten, bis die Server sich ein wenig stabilisieren. Ansonsten geht ihr bei Diablo 2: Resurrected aktuell das Risiko ein, den kompletten oder ein wenig Fortschritt zu verlieren.

Wer vorher ohnehin noch Hilfe bei der Kaufentscheidung braucht, kann sich in Geduld üben und unseren Test zum Remaster durchlesen:

21 8 Mehr zum Thema Resurrected im Test: Diablo 2 war noch nie so gut, aber geht trotzdem nicht weit genug

Was sagt Blizzard?

Momentan noch nicht viel. Sie haben das Problem natürlich auch auf dem Schirm und versorgen Spieler über Twitter mit Updates.

Die Entwickler arbeiten also sowohl an den Server-Problemen als auch daran, dass einige Spieler ihre Charaktere nicht mehr sehen können. Wir halten euch auf dem Laufenden.