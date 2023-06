Das sind die 6 seltensten Items in Diablo 4 und so holt ihr sie euch

Sechs Gegenstände sind in Diablo 4 besonders selten anzutreffen.

Die Suche nach dem seltensten und vermutlich auch besten Loot ist in Diablo 4 jetzt deutlich leichter geworden. Nicht, weil sich im Spiel etwas verändert hätte, sondern weil jetzt klar ist, wo und nach was man überhaupt Ausschau halten sollte!

Der Lead Class Designer, Adam Jackson, hat auf Twitter nämlich einige Informationen und sogar Bilder zu den sechs seltensten Items geteilt. Haltet also besonders Ausschau nach:

Doombringer (Schwert)

The Grandfather (Zweihand-Schwert)

Ring of Starless Skies (Ring)

Andariel’s Visage (Helm)

Harlequin Crest (Helm)

Melted Heart of Selig (Amulett)

All diese Gegenstände erhaltet ihr immer mit einer Item Power von 820, wie Jackson verrät.

Wo finde ich die Items?

Jackson verrät im Tweet, dass ihr den Loot nur von Gegnern erhaltet, die mindestens auf Level 85 sind - da müsst ihr euch also erst Mal hochkämpfen. Ansonsten können sie aber überall droppen, wo auch alle anderen einzigartigen Items gefunden werden können.

Der beste Weg, diese zu farmen, ist daher, die Aufgaben zu machen, die am meisten einzigartige Items pro x Zeitspanne erbringen. Adam Jackson, Lead Class Designer von Diablo 4

Wenn ihr euch aber wirklich in den Kopf setzt, einen dieser Items in die Finger zu kriegen, müsst ihr eine Menge Geduld mitbringen. Jackson betont nochmal, dass die nämlich wiiirklich selten sind - wie hoch, oder besser gesagt wie gering die Wahrscheinlichkeit aber genau ist, verrät er nicht.

Seid ihr in Diablo 4 wahre Schatzsucher, was so besonderen Loot angeht und ihr investiert da gerne auch mal ein paar Tage oder seid ihr schon mit den Gegenständen zufrieden, die ihr nebenbei in die Finger bekommt? Und wenn wir schon beim Thema sind: Wie zufrieden seid ihr mit der Lootspirale in Diablo 4? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!