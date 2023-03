Diablo 4: Das ist bisher die Lieblingsklasse der GameStar-Community

Natürlich ist der Totenbeschwörer die aktuell beliebteste Diablo 4-Klasse der GameStar-Leser.

Barbar, Zauberin, Jägerin, Totenbeschwörer oder Druide - wir haben euch über eure aktuelle Lieblingsklasse in Diablo 4 abstimmen lassen und sagen wir mal so: das Ergebnis überrascht nicht gerade. Über 1.000 GameStar-User haben nämlich eine klare Präferenz: die Klassen, die in der Beta am meisten knallen, sind am beliebtesten.

Der Klassen-Liebling der GameStar-Leser

Während der insgesamt zwei Beta-Wochenenden haben sich in der Vorab-Version von Diablo 4 unter Spielern zwei klare Favoriten herausgestellt: Zauberin und Totenbeschwörer rasieren so ziemlich alles weg, was bei drei nicht wieder unter Liliths Rockzipfel verschwunden ist.

Entsprechend beliebt sind die beiden Klassen auch bei GameStar-Lesern:

Stolze 28 Prozent und damit 294 der insgesamt 1.066 Umfrage-Teilnehmer bevorzugen den Totenbeschwörer - was den so mächtig macht, beleuchtet Tillmann übrigens in seinem ausführlichen Klassenfazit zum Necromancer.

Dicht gefolgt von satten 24 Prozent, damit setzen 257 Abstimmende auf die Zauberin.

Wir haben nach eurer beliebtesten Klasse der Diablo 4-Beta gefragt - ihr habt abgestimmt.

In den Kommentaren wird dieses Ergebnis nur weiter untermauert. Für Ryzuka gibt es beispielsweise einen eindeutigen Gewinner, weswegen es gar keine Diskussion um die beliebteste aller Klassen gebraucht hätte:

Sinnfreie Umfrage: die stärkste Klasse natürlich … der Totenbeschwörer ist einfach so lächerlich OP, dass es schon wieder lustig ist! Ryzuka

GameStar-Leser Dark89 schreibt wiederum, dass der Totenbeschwörer während der Beta ein ziemliches Brett war, aber gerade deswegen zum finalen Release uninteressanter werden könnte:

Eigentlich wollte ich zum Release den Totenbeschwörer spielen. Leider ist er jetzt noch zu stark, was bedeuten könnte, [dass] er danach in die Bedeutungslosigkeit generft wird. Allerdings ist das alles auch nur Early Game. Wenn man es auf das Endgame bezieht [...], könnte er dort auch nur Mittelmaß sein. Werde wohl eine Münze zwischen Zauberer und Nekro werfen. [...] Dark89

Der User RasAlHim teilt wiederum ein recht prägnantes und ziemlich zutreffendes Fazit zum Zauberer:

Kettenblitz goes brrrr. RasAlHim

Dennis' Magierin ... Denninger kann sogar lesen! Zumindest lässt dies das schwebende Buch vermuten, mit dem die Zauberin flext.

Mittelfeld und Schlusslicht der Diablo 4-Klassen

Im Mittelfeld der GameStar-Leser finden sich wiederum die Jägerin mit 15 Prozent und der Druide mit 12 Prozent aller Stimmen wieder. Das Schlusslicht bildet der Barbar mit 10 Prozent und damit 103 der insgesamt 1.066 Abstimmenden.

Auch hierzu gibt es in den Kommentaren unter der Umfrage klare Meinungen: User Umbrella-Corporation gibt den Druiden trotz seiner momentanen Defizite (noch) nicht auf. Dass sich bis zum finalen Release noch was am Balancing tut, ist ja alles andere als unwahrscheinlich:

Werde beim Druiden bleiben, auch wenn er vielleicht noch etwas Liebe benötigt. Umbrella-Corporation

Tatsächlich wurde der Barbar im Zuge der Beta von vielen Spielern kritisiert. Gerade im Alleingang gegen Bosse zieht der Nahkämpfer schnell den Kürzeren. Gman2448 kann dem Barbaren trotz seiner aktuellen Defizite aber eine Menge abgewinnen:

Ich muss sagen, das war das erste Mal bei einem Diablo-Teil, dass mir der Barbar richtig Spaß gemacht hat. Sie haben es tatsächlich hinbekommen, dass der Nahkampf richtig fetzt! Gman2448

Dimis Barbar Dragan sieht zwar knallhart aus, so viel steckt dann aber doch nicht dahinter.

Was wir bisher von den Diablo 4-Klassen halten

Wir haben natürlich ebenfalls die Beta von Diablo 4 ausgiebig gespielt. In den folgenden Artikeln liefern wir euch die wichtigsten Infos zu Totenbeschwörer, Druide, Jägerin, Zauberin und Barbar - und was wir für ein Fazit zu ihren aktuellen Fähigkeiten ziehen. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick hinein:

Bis zum finalen Release von Diablo 4 dauert es übrigens noch ein ganzes Weilchen: Am 6. Juni 2023 ist es soweit. Bis dahin habt ihr also noch mehr als genug Zeit, um euch für eure Klasse zu entscheiden und vielleicht sogar einen mächtigen Build zu überlegen.

Was haltet ihr vom Ergebnis der Umfrage von den Klassen zu Diablo 4: Stimmt ihr dem zu oder seit ihr anderer Meinung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!