Diablo 4: Beta sprengt Rekorde und zwei Klassen haben dabei klar gewonnen

Die Zauberin aus Diablo 4 kann sich über den Beta-Erfolg besonders freuen.

Diablo 4 knackt mit seiner offenen Beta die Rekorde seiner Vorgänger. In der Testphase haben Spielerinnen und Spieler mehr Zeit verbracht als in allen anderen Diablo-Betas zuvor. Blizzard verrät noch viel mehr, zum Beispiel welche Klassen am häufigsten gespielt wurden, wie oft ihr den Weltboss Ashava besiegt habt und wie viele Spielertode in der Beta gezählt wurden.

Und ja, wir wissen jetzt auch, wie viele Beta-Teilnehmer sich den zuckersüßen Wolfswelpen-Rucksack gesichert haben.

Zahlen und Fakten zur Diablo 4-Beta

Via Twitter teilten die Entwickler folgendes Bild voller Daten aus der Beta:

Beeindruckende Zahlen aus dem zweiten Beta-Wochenende.

Beliebteste Klassen: Zauberin und Totenbeschwörer (die auch bei der GameStar-Community am besten wegkamen)

Stunden gespielt: 61.560.437 (umgerechnet mehr als 7.000 Jahre)

Spielertode: 46.924.644 (also weniger als einer pro Spielstunde)

Getötete Monster: 29.252.746.339 (rund 475 Monster pro Spielstunde)

Spieler, die dem Butcher zum Opfer gefallen sind: 1.727.973 (Falls die Taschenrechenkünste der Autorin stimmen, knapp 3 Prozent aller Spielertode)

Tode des Butchers: 576.662 (Damit hat er eine KD von ungefähr 3)

Spieler, die Weltboss Ashava zum Opfer gefallen sind: 10.163.397 (Hey, da sind wir auch einige Male mit drin!)

16:43 Diablo 4: Wir besiegen Weltboss Ashava und ernten eine massive Loot-Explosion

Tode des Weltbosses: 107.426 (Über seine spektakuläre KD reden wir besser mal nicht)

Jetzt zur Zahl, auf die wir alle fingernägelknabbernd gewartet haben: Wie viele Wolfswelpen-Rucksäcke wurden in der Beta erspielt? (Zur Erinnerung, die kosmetische Belohnung gab es, wenn man einen Charakter auf Stufe 20 hochgelevelt hat).

2,6 Millionen Wolfsbabys wurden freigeschaltet. Das ist deutlich mehr als die reale Wolfspopulation der Erde.

Ihr sucht Tipps und Infos zu Diablo 4, ehe der Release am 6. Juni 2023 steigt? Dann seid ihr bei uns bestens aufgehoben.

Was haltet ihr von den offiziellen Zahlen aus dem zweiten Beta-Wochenende von Diablo 4? Wie viele der Butcher-Tode gehen auf euer Konto und wie oft habt ihr selbst ins Gras gebissen? Zumindest, was die Lieblingsklassen angeht, ist die GameStar-Community ganz vorbildlich repräsentativ - Maurice ist garantiert stolz auf so viel Necro-Nachwuchs.