Diablo 4 spielen und alles andere vergessen? Blizzard lässt sogar Häuser von Spielern putzen

Blizzard bezahlt jetzt Kultisten, damit sie die Häuser von Diablo-Fans putzen.

Und wir dachten, nach dem KFC-Burger hätten wir alles gesehen. Doch prompt kommt Blizzard mit der nächsten Kooperation um die Ecke. Diesmal geht es darum, die Wohnungen und Häuser ihrer Fans in Schuss zu halten. Denn wer das ganze Wochenende ungebremst in die offene Beta von Diablo 4 spielt, kümmert sich womöglich nicht um den eigenen Haushalt.

Auf Twitter kündigte Blizzard deshalb nun eine mehr als kuriose Verlosung an. Zusammen mit dem Unternehmen Thumbtack werden Dienste im Wert von insgesamt 20.000 Dollar verlost.

Was für eine Aktion ist das genau?

Auch wenn wahrscheinlich Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt während der Beta mehr Zeit damit verbringen, Dungeons zu durchforsten und Monster zu erlegen, als die Wäsche zu machen, könnt ihr an dem Gewinnspiel nur dann teilnehmen, wenn ihr in den USA lebt.

Tatsächlich müsst ihr dafür nicht einmal wirklich in die Beta reinspielen. Jeder US-Bürger kann an der Verlosung teilnehmen, sofern er über 18 Jahre alt ist, in den USA lebt und sich kurz die Mühe macht, eine To-do-Liste anzufertigen. Hier kommen all die Aufgaben rein, die im Haushalt anfallen. Beispielsweise:

Putzen

Aufräumen

Möbel aufbauen

Rasenmähen

Wäsche machen

Oder kleinere Reparaturen

Insgesamt sollte die Anforderung aber einen Wert von 200 Dollar nicht überschreiten. Im Grunde verlost Blizzard nämlich nur Gutscheine an etwa 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dann bei dem Service Thumbtack eingelöst werden können.

Wie bereits bei der Diablo-Modekollektion, dem KFC-Burger und der Sache mit dem Tattoo, handelt es sich natürlich erneut in erster Linie um eine Werbe-Aktion für Diablo 4. Auch wenn Blizzard offenbar ein ganz gutes Gespür dafür hat, was ihre Fans womöglich brauchen.

Was haltet ihr von einer solchen Aktion? Übertrieben oder ein witziges und hilfreiches Angebot? Würdet ihr mitmachen, wenn es das in Deutschland gäbe? Schreibt es in die Kommentare!