Diablo 4: In den USA lockt ein bizarrer Burger mit einem Beta-Code

In den USA können Diablo-Fans einen Beta-Key abstauben, wenn sie einen Burger bei KFC bestellen.

Blizzard schöpft aktuell wirklich jede denkbar mögliche PR-Maßnahme aus, um Diablo 4 zu bewerben. Passend zum Thema ist dem Publisher hier offenbar nichts heilig. Nachdem zuletzt in Mailand eine höllische Modeschau samt Diablo-Kollektion stattfand und sogar eine echte Kirche mit Bildern aus dem Spiel bemalt wurde, kommt jetzt die bislang größte Teufelei: Ein Burger.

Richtig gelesen. Diablo 4 ist in den USA eine Kooperation mit der Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken eingegangen und gibt zu diesem Zweck ein paar Beta-Keys heraus. Die Aktion wurde auf Twitter angekündigt, wo ihr auch den Engel Inarius samt Chickenburger bestaunen könnt:

Wie läuft die Aktion genau ab?

Die Aktion ist nur in den USA überhaupt möglich, hierzulande braucht ihr euch also keine Hoffnungen zu machen. Was eventuell sogar besser ist, denn Blizzard hat sich den wohl absurdesten Burger im gesamten KFC-Sortiment herausgepickt.

In den USA bekommt jeder via E-Mail einen Beta-Zugang geschickt, der online oder via App den sogenannten Double Down bestellt. Das ist ein Chickenburger, der nur aus zwei frittierten Hühnerteilen besteht, die von ein wenig Käse und Bacon zusammengehalten werden. Das wars.

In Deutschland gab es diese kuriose Mahlzeit ebenfalls eine Zeit lang, ist aktuell allerdings nicht mehr verfügbar. Was wir wissen, da er tatsächlich seine eigene Wikipedia-Seite hat.

Wie kommt man in Deutschland in die Closed Beta?

In Deutschland müsst ihr für einen Beta-Code keinen potenziell gesundheitsschädliches Hühnersandwich bestellen. Hier könnt ihr entweder Diablo 4 vorbestellen oder einen anderen wahrhaft teuflischen Pakt eingehen.

Anscheinend gibt es nämlich bei einer äußerst verlockenden Webseite aktuell jede Menge Keys abzustauben. Interessiert? Dann lasse ich diesen Link einfach mal hier. Ganz ohne irgendwelche Hintergedanken oder so.

Was haltet ihr von dieser erneuten PR-Aktion seitens Blizzard? Findet ihr solche Kooperationen gut oder einfach nur albern? Und noch viel wichtiger? Habt ihr diesen Double Down schonmal bestellt? Wünscht ihr euch vielleicht sogar, er wäre hierzulande wieder im Angebot? Wie hat er geschmeckt? Schreibt uns die Antworten auf diese Fragen in die Kommentare! Und auch, ob ihr vielleicht schon einen Beta-Key habt.