Diablo 4: Blizzard äußert sich zu einer der größten Open-World-Sorgen der Fans

Ihr müsst Lilith nicht öfter huldigen, als ihr eigentlich wollt.

Diablo 4 setzt auf eine unheimlich düstere Welt, in der die Heerscharen der Hölle die Welt der sterblichen terrorisieren. Doch damit können die meisten Spielerinnen und Spieler gut umgehen. Für einige sorgte die offene Beta allerdings trotzdem für Horrorvorstellungen, die befürchteten nämlich, dass die vierteljährlichen Seasons von Diablo 4 zu einem Höllentrip verkommen könnten.

Schuld an dieser Annahme sind die in der Open World verbreiteten Statuen von Lilith, an denen wir uns einen Segen abholen können. Allein im ersten Gebiet gibt es davon 28, die zum Teil recht gut versteckt sind, aber für einen starken Charakter komplett gesammelt werden sollten. Auch mehrmals? In einem Interview mit der koreanischen Webseite Inven hat sich Blizzard nun zu dieser Sorge geäußert.

11:10 Diablo 4: Diese 7 Änderungen braucht die Vollversion

Statuen werden nicht zurückgesetzt

Das Magazin führte ein Interview mit Associate Game Director Joseph Piepiora und Lead Game Producer Kayleigh Calder. Gefragt wurde darin auch danach, was mit jeder Season zurückgesetzt wird und was nicht. Darauf antwortete Piepiora:

Von Season zu Season wird es einen Hard-Reset geben, aber dieser Reset beinhaltet nicht die Eigenschafts-Punkte der Altäre von Lilith. Tränke und Skillpunkte werden zurückgesetzt, der Bonus des Altars wird permanent an alle Charaktere gebunden sein. Es gibt verschiedene Systeme, die dafür sorgen, dass sich das Ruf-System nicht repetitiv anfühlt. - Joseph Piepiora

Demnach behaltet ihr also alle Vorteile, die ihr durch die Aktivierung der Statuen erhalten habt. Auch dann, wenn die Season wieder zurückgesetzt wird.

Allerdings solltet ihr euch noch nicht komplett sicher fühlen. Die Aussage Piepioras wurde zu diesem Zeitpunkt mehrmals übersetzt. Von Englisch in Koreanisch, dann wieder in Englisch und schließlich ins Deutsche. Es besteht die Gefahr, dass es aufgrund dessen zu Missverständnissen kommt.

Warum ist diese Information wichtig?

Einige Fans sorgten sich darum, dass die Open-World-Sammelei dem Season-Modell von Diablo 4 ein Bein stellt. Immerhin hat kaum jemand Lust darauf, jedes Mal immer wieder die ganze Open World nach Altären abzusuchen. Das ist aber zumindest beim ersten Durchlauf notwendig, da die Altäre Boni für Eigenschaftswerte geben und auch in das Ruf-System einzahlen, mit dem wir Skillpunkte und Paragonpunkte freischalten.

Wer also den bestmöglichen Charakter erstellen will, muss zwangsweise auch die Statuen farmen. Jetzt scheint es aber zumindest so, dass diese Sammelaufgabe nicht mehrmals pro Jahr auf uns zukommt.