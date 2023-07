Diablo 4: Den schlimmsten Boss zu legen, lohnt sich jetzt mehr denn je

Den Butcher zu legen, kommt vor allem eurem Pferd zu Gute.

Schon klar, niemand mag den neuen Patch für Diablo 4. Das große Update 1.1 führt zum bislang größten Fan-Aufschrei, den D4 jemals erlebt hat. Allerdings ist auch nicht alles schlecht, was der Patch neu ins Spiel brachte.

Beispielsweise werdet ihr für einen Sieg über den unangenehmsten Boss im ganzen Spiel mit etwas Glück gleich doppelt belohnt. Neuerdings kann der dicke Dämon nämlich nicht nur sein Hackebeil fallen lassen, dass ihr euch an den Sattel hängen dürft. Es gibt jetzt auch eine neue Pferderüstung namens Fresh Meaty Barding .

Diese Rüstung wird offenbar nur vom Butcher höchstselbst fallen gelassen - was jetzt zur Folge hat, dass wir uns den riesigen Butcher auf einem winzigen Pferd vorstellen. Vor allem sieht die Rüstung aber auch entsprechend dämonisch und sehr, sehr ... fleischig aus. Auf Reddit werden derzeit viele Bilder von diesem Fund geteilt:

Endlich kein mickriges Hackebeil mehr

Das ist aber nicht alles, was der Patch am Butcher-Loot verändert hat. Wie es scheint, lohnt es sich jetzt auch wieder, sein ikonisches Hackebeil aufzusammeln und zur Schau zu stellen. Das wird an eurem Sattel jetzt nämlich wirklich so groß und unheilvoll angezeigt, wie man sich das Beil des Butchers vorstellt.

Ein Bild des überarbeiteten Hackebeils könnt ihr euch hier ansehen. Ursprünglich wurde das Beil lächerlich winzig angezeigt und sorgte damit zum Release für ein paar Lacher. Jetzt könnt ihr mit einem Sieg über den Butcher auch wirklich angeben und es wirkt nicht so, als hättet ihr einfach einem gnomenhaften Metzger das Fleischerbeil geklaut.

Was ist eure Meinung zu dieser Veränderung am Loot des Schlächters? Freut ihr euch schon darauf, dem fiesen Dämon ein weiteres mal das Fell über die Hörner zu ziehen oder seid ihr um jeden Augenblick froh, in dem er euch in Ruhe lässt? Und sicher habt ihr auch einiges zum neusten Patch zu sagen. Schreibt alles, was euch zu diesen Themen in den Kopf kommt, in die Kommentare!