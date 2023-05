Diablo 4: YouTuber packt die Collector's Edition im Video deutlich vor Liefertermin aus

Werft einen Blick auf die Diablo 4 Collector's Edition.

Der deutsche Streamer und Youtuber wudijo hat von Blizzard eine Diablo 4 Collector’s Edition zugesendet bekommen und packt diese in einem siebenminütigen Video aus. Eigentlich wird diese erst zum 1. Juni 2023 versendet, doch so habt ihr die Chance bereits jetzt einen Blick in die Box zu werfen.

Was beinhaltet die Collector's Edition?

Die Collector’s Edition konnte wudijos Neffen nicht überzeugen, was ist in Anbetracht seines zarten Alters vermutlich auch besser so ist. Er selbst kommt hingegen nicht aus dem Grinsen heraus und wirkt sichtlich begeistert vom Inhalt der Box.

Das sind die Inhalte der Sammlerbox

Eine Kerze der Schöpfung: Eine schicke rote Kerze, die höchstwahrscheinlich elektrisch funktioniert.

Eine schicke rote Kerze, die höchstwahrscheinlich elektrisch funktioniert. Eine Stoffkarte von Sanktuario: Eine aufwändig designte Karte der Spielwelt. Hier seht ihr das Gebiet, das ihr in Diablo 4 bereist und nicht ganz Sankturario.

Eine aufwändig designte Karte der Spielwelt. Hier seht ihr das Gebiet, das ihr in Diablo 4 bereist und nicht ganz Sankturario. Ein Kunstband: Ein Buch mit aus der Entwicklung stammenden Kunstwerken und Konzeptzeichnungen.

Ein Buch mit aus der Entwicklung stammenden Kunstwerken und Konzeptzeichnungen. Ein okkultes Mauspad: Ein schwarzes Mauspad mit einem Pentagramm.

Ein schwarzes Mauspad mit einem Pentagramm. Ein Sammelpin der Horadrim: Ein Ansteckpin, der euch als Mitglied der Horadrim ausweist.

Ein Ansteckpin, der euch als Mitglied der Horadrim ausweist. Zwei mattierte Kunstdrucke: Ihr bekommt zwei matte Drucke mit Artworks aus Diablo 4, die 47 cm mal 27,4 cm groß sind.

Der Preis beläuft sich auf 89 Euro. Dem einen oder anderen wird vermutlich schon aufgefallen sein, dass die Collector's Edition nicht das Spiel beinhaltet, das somit separat erworben werden muss.

Was haltet ihr von dem Inhalt der Diablo 4 Collector's Edition? Haltet ihr es für eine gute Idee, dass bei der Box keine Kopie des Spiels beigelegt wird? Glaubt ihr, dass aus wudijos Neffen trotz seines aktuellen Desinteresses noch ein waschechter Monsterschlächter werden kann? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!