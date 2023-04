Diablo 4: Wie sieht das Endgame aus? Blizzard liefert endlich konkrete Details

Wie geht der Kampf gegen Lilith nach dem Kampf gegen Lilith weiter?

Was gibt’s in Diablo 4 eigentlich zu tun, sobald die Kampagne abgeschlossen und das Maximallevel erreicht wurde? In einem Video thematisiert Blizzard das Endgame des am 6. Juni 2023 erscheinenden Action-Rollenspiels. Und das dürfte - wenig überraschend - knüppelhart und zeitintensiv werden. Teilweise waren Features schon bekannt, jetzt gibt es zusätzlichen Kontext.

Was Blizzard über das Endgame von Diablo 4 verrät

Die fünf wichtigsten Infos: In einem knapp sechs-minütigen Video gehen die Entwickler von Diablo 4 auf das Endgame von Diablo 4 ein. Die wichtigsten Details daraus haben wir in der folgenden Stichpunktliste für euch zusammengefasst.

Capstone-Dungeon: Nach dem Abschluss der Kampagne können Spieler auf den sogenannten Capstone-Dungeon zugreifen. Darüber wird die nächste Weltstufe freigeschaltet und Dungeons werden dadurch nochmal härter. Stärkere Gegner belohnen euch aber natürlich auch mit besserem Loot.

Albtraum-Varianten: Zusätzlich zu der Capstone-Mechanik können Spieler außerdem jeden Dungeon in eine Albtraum-Variante umwandeln. Nochmal härtere Gegner und zusätzliche Herausforderungen sollen eine noch größere Herausforderung bieten.

Paragon-Brett: Das aus Diablo 3 bekannte Paragon-System kehrt zurück, soll aber komplexer und vielfältiger ausfallen. Sobald ihr das Maximallevel eines Charakters erreicht habt, sammelt ihr Paragon-Punkte, mit denen sich eure Heldin oder euer Held weiterentwickeln und individualisieren lässt.

Flüstern des Todes: Ein großer alter Baum gibt euch Aufgaben oder Kopfgeldjagden, die ihr für reichlich Loot absolvieren könnt.

Ein großer alter Baum gibt euch Aufgaben oder Kopfgeldjagden, die ihr für reichlich Loot absolvieren könnt. Felder des Hasses: In auf der Map verteilte Gebiete können sich Spieler im PvP austoben, dabei Scherben bereinigen und dafür wiederum Loot in nahe gelegenen Städten bekommen.

Nein, nicht alle Infos zum Endgame sind völlig neu. Was wir schon zuvor über diese Features wussten, findet ihr in unserer großen Übersicht zum Endgame von Diablo 4.

Endgame soll weiter wachsen: Die Entwickler von Diablo 4 betonen, dass das noch nicht alles sein wird, was das Endgame bietet. Man möchte unbedingt das Feedback der Community berücksichtigen und es darauf basierend verbessern und weiter ausbauen. Das besagte Video von Blizzard könnt ihr euch natürlich auch selbst ansehen:

6:12 Das Endgame von Diablo 4: Die Entwickler liefern neue Details und altbekannte Infos

Überlegt ihr euch mit den neuen Infos zum Endgame von Diablo 4 schon jetzt, wie ihr euch diesen Herausforderungen nach Release am besten stellt, können wir euch natürlich weiterhelfen. Unter den folgenden Links haben wir die wichtigsten Erkenntnisse aus der Beta für den Release von Diablo 4 für euch zusammengefasst:

Endlich sind konkrete Details zum Endgame von Diablo 4 bekannt: Was haltet ihr von den geplanten Features? Freut ihr euch darauf, wie das Action-Rollenspiels nach der Hauptquest gestaltet werden soll oder seid ihr vorerst skeptisch? Was würdet ihr euch für das Endgame von Diablo 4 wissen - aus vorangegangenen Teilen der Reihe oder anderen Spielen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!