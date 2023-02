Diablo 4: Das sagen die Entwickler zu einem unserer größten Kritikpunkte

Wir haben die Möglichkeit erhalten, ein Interview mit einigen Diablo-Entwicklern zu führen. Diese Chance hat unser Redakteur Fabiano dazu genutzt, um bei der einen oder anderen Sache nachzuhaken.

Unter anderem hat er gefragt, was es mit den Kellern in Diablo 4 auf sich hat. Denn diese sind uns bei der Preview im Dezember eher negativ aufgestoßen.

Weitere Kritikpunkte, aber auch eine Menge Highlights zu Diablo 4 erfahrt ihr in diesem Video:

29:21 Diablo 4 - Vorschau-Video: Verdammt, Diablo 4 macht richtig Spaß!

Diese Rolle spielen die Keller in Diablo 4

Was sind die Keller und warum kritisieren wir sie? - In unserer Preview zu Diablo 4 beschrieben wir die Keller wie folgt:

Es gibt eine größere Anzahl mickriger Keller. Mickrig ist hier durchaus das richtige Wort, denn die Keller bestehen stets nur aus einem einzigen Raum mit einem einzigen Elitemonster samt Begleitung. Das ist in nicht mal einer Minute erledigt und bringt vernachlässigbare Beute - ich lasse die Keller schnell links liegen.

Werden die Keller noch verbessert oder verändert? - Die Entwickler sagen, dass einige der Keller Teil von Quests sein werden. Sie werden also nicht verändert. In den meisten anderen Kellern wird es zufällig generierte Inhalte und Ereignisse geben.

Diese werden jedoch voraussichtlich nicht alle zum Start der Beta am 17. März fertiggestellt sein. Die Arbeit an neuen Kellern wird auch zum Release noch nicht abgeschlossen sein. Da es sich um ein Game-as-a-Service handelt, werden die Keller nach der Beta und dem Release um weitere Typen und Varianten erweitert.

Man wolle auch auf das Feedback der Nutzer hören und an den Elementen und Varianten weiterarbeiten, die von der Community am meisten geschätzt werden. Gleichzeitig will man aber auch Probleme und Kritikpunkte an den bestehenden Kellern beheben, wenn diese auftauchen.

Warum wir uns trotz unserer Kritik auf Diablo 4 sowie weitere Titel 2023 freuen, erfahrt ihr in diesem Video:

PLUS 17:32 Vorfreude 2023: Fabiano will düstere Dämonen in Diablo 4 verdreschen.

Unsere Einschätzung: Zum Start der Beta und auch zum Release scheinen die Keller wenig Abwechslung und Highlights zu bieten. Das soll sich zwar nach dem Release ändern, aber man darf nicht vergessen, dass es sich nur um einen kleinen Spielabschnitt handelt.

Große Highlights sind also nicht zu erwarten. Trotzdem darf man gespannt sein, welche Rolle die Keller in der Zukunft von Diablo 4 noch spielen werden.

Ihr wollt noch mehr über Blizzards nächsten großen Titel erfahren? Dann schaut euch unsere Preview an. Fabiano konnte Diablo 4 über eine Woche lang spielen und erzählt euch von seinen Erfahrungen:

Diablo 4 Eine Woche lang gespielt: Grandios und doch nicht perfekt von Fabiano Uslenghi

Was haltet ihr von den Kellern? Glaubt ihr, dass es sich dabei um eine interessante Neuerung handelt, oder ist es eurer Meinung doch nur ein Mittel um die Spielzeit von Diablo 4 zu strecken? Was würdet ihr euch von den Kellern wünschen? Habt ihr sonst noch Wünsche für die Beta oder den Release? Schreibt's in die Kommentare!