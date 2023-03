Der Druide kann in Diablo 4 Boni von geisterhaften Tieren erhalten.

Fünf Klassen wird es in Diablo 4 zum Release geben und auch in der Open Beta vom 24. bis zum 27. März sollen euch alle Klassen zur Verfügung stehen. Jede davon kommt nicht nur mit einem eigenem Skillset daher, sondern setzt zusätzlich auf eine besondere Spielmechanik. Vier diese Mechaniken sind auch bereits bekannt, die ihr euch alle in dieser Klassen-Übersicht durchlesen könnt.

Jetzt hat Blizzard endlich die letzte noch unbekannte Mechanik offebahrt. Während einer Q&A-Runde auf Twitter ging ein Teil des Entwicklungsteams auf die Fragen aus der Community ein. Darunter auch die Frage, welche Mechanik jetzt eigentlich den Druiden auszeichnet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Druide setzt auf Geistertiere

Die Mechanik des Druiden ist an eine der fünf Regionen in Diablo 4 gekoppelt. Und zwar müsst ihr euch auf den Weg nach Scosglen machen, wobei es sich um ein dicht bewaldetes Gebiet handelt, aus dem die Druiden ursprünglich stammen. In Scosglen bekommt euer Druide dann nach und nach seine Klassenmechanik.

Der Druide wird ab Level 15 nach Scosglen reisen können und dort seine Mechanik erhalten.

Während ihr durch Scosglen reist, werdet ihr vier Geistertiere entdecken können.

Jedes Geistertier verlangt nach einer bestimmten Gunst, die ihr bei gefällten Feinden finden könnt.

Habt ihr einem Geist das gewünschte Objekt gebracht, gewährt er euch einen permanenten Segen.

Ihr könnt zwar allen vier Geistern ein Opfer bringen, aber immer nur einen Segen gleichzeitig aktivieren.

Sobald ihr allerdings alle vier Geister beschenkt habt, könnt ihr auch zwei Segen von einem Geist erhalten und einen Segen von allen anderen. Insgesamt dann also 5 Segen.

0:14 Im Video könnt ihr euch frühes Gameplay vom Druiden ansehen.

Das lässt natürlich noch einiges an Raum offen, wie die Mechanik en détail abläuft und was für Boni der Druide überhaupt bekommt. Ein Spieler der geschlossenen Endgame Beta, über die eigentlich nach wie vor Stillschweigen herrschen soll, sprach aber auf Reddit davon, dass es sich nur um ein paar Stat-Verbesserungen handelt, wie eine höhere Crit-Chance oder mehr Dornen. Es kann aber gut sein, dass sich das bis zum Release noch ändert.