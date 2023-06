Diablo 4: Ein Hardcore-Run wurde gerade vom schwächsten Gegner überhaupt gestoppt

Ausgerechnet ein Schatzgoblin hat einen Hardcore-Run auf Stufe 85 beendet.

Wir haben in den Wochen seit dem Release von Diablo 4 schon viele unglückliche Hardcore-Tode miterlebt. Mal wird jemand von einem Ladebalken umgelegt, mal schickt der eigene Nachwuchs den Charakter in den Tod. Jetzt hate ein Diablo-Streamer aber das Pech, seinen hochstufigen Hardcore-Charakter an einen Schatzgoblin zu verlieren.

Schatzgoblin killt Zauberin

Der Twitch-Streamer Killthuzad hat keine große Zuschauerschaft, doch sein Hardcore-Tod geht gerade um die Welt. Mit seiner Level 85 Zauberin war der Streamer dabei, einen Dungeon zu bestreiten, als er auf einen Schatzgoblin traf.

Schatzgoblins sind eigentlich die ungefährlichsten Gegner im ganzen Spiel. Sie greifen andere Charaktere nicht einmal an, sondern geben sofort Fersengeld. Die Herausforderung besteht eher darin, den Goblin umzuhauen, bevor er durch ein Portal entkommen kann. Dann lässt er oft beachtliche Mengen an Loot fallen.

Dass dieser Goblin die Zauberin von Killthzuad überhaupt aus den Latschen hauen konnte, ist reines Pech. Der Goblin war sechs Level stärker und löste unerwarteter weise bei seinem Abgang eine schädliche Druckwelle aus. Die war offenbar so stark, dass sie sowohl die Barriere der Zauberin sprengte, als auch sämtliche Lebenspunkte aufbrauchte. Und da sie ein Hardcore-Charakter war, gibt es danach auch kein Respawn mehr.

