Diablo 4: Morgen großer Livestream mit »geheimer Ankündigung«, so seid ihr dabei

Seit der Beta hat sich viel in Diablo 4 getan, darum soll es auch im Livestream gehen.

Diablo 4 steht kurz vor der Veröffentlichung: Ab dem 6. Juni könnt ihr euch nach Sanctuary begeben, um der Höllenfürstin Lilith Einhalt gebieten. Wer nach der offenen Beta im März ungeduldig auf den Release wartet, kann sich nun die Wartezeit mit einem Livestream verkürzen, der viele Neuigkeiten verkünden soll.

Wann und wo ist der Livestream zu sehen?

Der Livestream beginnt am 20. April um 20 Uhr deutscher Zeit und dauert etwa 90 Minuten. Zuschauen könnt ihr auf den offiziellen Kanälen von Diablo 4 auf YouTube und Twitch. Als Gast nimmt der Diablo-Streamer Rhykker teil.

Was gibt es Neues?

In der auf Twitter erfolgte Ankündigung des Livestreams gibt es zwar keinen genauen Zeitplan für das Event, doch es werden bereits mehrere Themen angekündigt: So soll unter anderem mehr über das Endgame von Diablo 4 verraten werden. Außerdem wollen die Entwickler darüber sprechen, was sie in der Beta über Klassen und Dungeons gelernt haben.

Zuletzt hatte man bereits ein neues Video zum Endgame veröffentlicht, und zahlreiche Veränderungen nach der Beta angekündigt, die zum Release integriert werden sollen. Was wir uns von Diablo 4 wünschen, haben wir in unserem Video zusammengefasst:

11:10 Diablo 4: Diese 7 Änderungen braucht die Vollversion

Aber das ist noch nicht alles: Der Diablo-Chefentwickler Rod Fergusson teast eine geheime Ankündigung für den Livestream an:

Hinweise darauf, worum es sich handelt, gibt es bisher noch nicht. Die Community ist auf Reddit aber schon fleißig am Spekulieren.

Die Hoffnungen ranken sich dabei etwa um eine sechste Klasse zum Release, die eine Art Ritter oder Paladin sein könnte. Während eine solch großkalibrige Ankündigung eher unwahrscheinlich ist, gibt es auch andere, meist scherzhafte Vermutungen. So schreibt etwa RabbitFlowerThief:

Sie sind ihrem Zeitplan so weit voraus, dass sie sich entschieden haben, das Spiel schon morgen zu veröffentlichen!

Full_Echo_3123 meint dagegen, es werde ein neues Kuh-Level angeteast werden. Dieses Easteregg hat in Diablo eine längere Tradition und war schon in Diablo 2 und 3 zu finden. Und Grayoth holt schließlich ganz weit aus, und vermutet eine Ankündigung von Diablo 5.

Werdet ihr euch den Livestream zu Diablo 4 anschauen, oder lest ihr lieber im Nachhinein unsere Zusammenfassung der Neuigkeiten? Was erhofft ihr euch von der geheimen Ankündigung während des Streams? Glaubt ihr an eine neue Klasse, oder haltet ihr eure Erwartungen lieber klein, damit ihr nicht enttäuscht werdet? Schreibt es gerne in die Kommentare!