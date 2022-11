Diablo 4: Neue Gerüchte um Release-Termin - das steckt dahinter

Das Warten auf Diablo 4 könnte früher ein Ende finden als angenommen, behaupten zumindest neue Leaks. Wir wissen, dass das Action-Rollenspiel 2023 auf den Markt kommen soll. Doch ein genaues Releasedatum hat Blizzard bisher nicht verraten.

Jetzt sprechen zwei Insider-Quellen von einem Release im April 2023. Vorbestellungen sollen sogar schon im Dezember 2022 losgehen. Was hinter den Gerüchten steckt und wie glaubhaft sie sind, erklären wir euch in diesem Artikel.

Was erzählen die Gerüchte?

Das Gerücht um den möglichen Releasezeitraum stammt von Nick Baker aus dem XboxEra-Podcast und Jez Corden von WindowsCentral. Beide sprechen von einem möglichen Releasefenster im April 2023 - ein exaktes Datum sei allerdings noch nicht bekannt. Dabei beziehen sie sich auf nicht weiter benannte, aber »bewährte Quellen«.

Das Veröffentlichungsdatum soll außerdem bereits im Dezember während der Game Awards 2022 offiziell bekannt gegeben werden. Direkt im Anschluss soll es dann laut Corden möglich sein, Diablo 4 vorzubestellen. Dabei soll eine Auswahl aus mehreren digitalen Versionen, einer physischen Collector's Edition und verschiedensten Merch-Artikeln für Fans bestehen. Sowohl Corden als auch Baker sprechen außerdem von einer offenen Beta im Februar 2023.

Viele dürfte es nicht mehr überraschen, aber die Insider-Quellen von Baker und Corden bestätigen wohl auch die Games-as-a-Service-Natur von Diablo 4. Die erste Season soll auch gar nicht lange auf sich warten lassen und bereits in Q3 2023 folgen.

Wie glaubwürdig ist das Ganze?

Bereits im Sommer drehte ein angeblich geleaktes Activision-Dokument seine Runden im Internet. Damals wurde es ursprünglich im Subreddit r/classicwow gepostet. Das Dokument sagte das Launch-Datum von Warzone 2 und auch den Release-Start von Modern Warfare 2 korrekt voraus. Darin ist auch vom »Prepurchase« von Diablo 4 und den Game Awards die Rede, was die Insider-Informationen von Jez Corden und Nick Baker stützen würde.

Der Releasezeitraum scheint auch nicht allzu abwegig. Auf dem großen Microsoft Showcase im Juni 2022 wurde nicht nur das Release-Jahr 2023 bestätigt, sondern es war auch davon die Rede, dass alle Spiele des Showcases in den nächsten zwölf Monaten erscheinen sollen. Das würde für Diablo 4 bedeuten, dass es auf jeden Fall noch in der ersten Jahreshälfte auf den Markt kommt - was den April realistisch erscheinen lässt.

Doch wie so oft solltet ihr auch diese Gerüchte natürlich mit einer ordentlichen Portion Skepsis aufnehmen. Ob es sich tatsächlich um Insider-Leaks handelt oder um haltlose Gerüchte, sehen wir wohl erst am 8. Dezember, wenn uns Geoff Keighley zu den Game Awards 2022 begrüßt.

Erst vor einigen Wochen wurde eine ganze Stunde Gameplay aus einer früheren Version von Diablo 4 geleakt und zeigt bisher nie gesehene Details wie Quests, Fertigkeiten und den Skilltree. Was der Leak verrät, lest ihr im oben verlinkten Artikel.