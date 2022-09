Massiver Diablo 4 Leak: Video zeigt eine Stunde Gameplay, Ingame-Shop & mehr

Was für ein Wochenende: Nach dem großen GTA-6-Leak folgte nur wenige Stunden der nächste Leak, diesmal zu Blizzards heiß erwartetem Action-RPG Diablo 4. Wir würden uns nicht wundern, wenn in Kürze auch noch Half-Life 3 und The Elder Scrolls 6 folgen würden.

Bei Reddit sind fast eine Stunde echtes Gameplay aus der aktuell laufenden Family&Friends-Testphase aufgetaucht - und die Videos verraten viel. Nicht nur sieht Diablo 4 unheimlich gut aus, auch bekommen wir einen ersten Blick auf den Ingame-Shop und andere wichtige Features.

Diablo 4 Leak: Videos zeigen Gameplay und Shop

Was ist passiert? Auf Reddit wurden zwei Videos veröffentlicht, von denen das eine fünf Minuten und das andere 38 Minuten lang ist. Zu sehen ist eine frühere Version des Spiels, die offenbar von einem Beta-Tester in kleiner Runde via Discord gestreamt wurde.

Der Spieler steuert einen Barbaren und zeigt haufenweise bisher noch nie gesehenes Gameplay. Unter anderem erfüllt er eine Handvoll Quests, demonstriert viele mächtige Fertigkeiten und gewährt einen Blick auf den Skilltree der Klasse. Auch wenn es sich um eine frühe Testversion handelt, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, sieht das Gezeigte unheimlich atmosphärisch aus.

Im kürzeren der beiden Videos zeigt der Spieler den Shop: Zumindest in der hier gezeigten Betaversion gibt es, wie von Blizzard zuvor angekündigt, nur kosmetische Gegenstände zu kaufen. Es stehen diverse Sets zur Verfügung, die Rüstungen- und Waffen-Skins beinhalten. Auch ein neues Aussehen für das Reittier kann gekauft werden. Die Skins kommen in Form von sogenannten Transmogs zum Spieler und können dann in der Garderobe in der Stadt ausgerüstet werden, ähnlich wie in Diablo 3.

Ein Skin-Set kostet dabei 2.500 Einheiten der Premium-Währung Palladium. Das könnten umgerechnet rund 25 Euro sein, wenn sich der Preis der Währung an anderen Blizzard-Titeln wie Call of Duty: Warzone oder Hearthstone orientiert.

Wo kann ich die Videos sehen? Natürlich können wir euch weder Videos noch Screenshots zeigen. Auf Reddit wurde aber ein Link zu einem Filehoster geteilt, auf dem die beiden Videos aktuell noch angesehen werden können.

Dies ist bereits der zweite große Leak zu Diablo 4 innerhalb weniger Tage: Erst kürzlich sind haufenweise kurze Clips aufgetaucht, die unter anderem Neues über die Story und die Motive von Bösewicht Lilith verraten.