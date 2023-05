Diablo 4: Merkt euch diese vier nützlichen Tools, die vieles vereinfachen

Lilith schickt ihre untoten und dämonischen Schergen, da braucht es die richtigen Tools, um zu wissen, wie und wo ihr euch zur Wehr und damit ihrem Treiben ein Ende setzen könnt.

Diablo 4s Gameplay geht locker von der Hand, auf den ersten Blick ist das meiste - vor allem für Veteranen des Genres - selbsterklärend. Aber je mehr sich die Welt von Sanktuario öffnet, der Talentbaum wächst oder spätestens wenn sich die Paragontafel im Endgame offenbart, dürften auch findig-erfahrene Spieler Hilfe gebrauchen, um ihren Recken auf Skill-Kurs zu halten. GameStar leistet Beistand und gibt euch nützliche Helfer an die Hand.

Wir stellen euch vier informative Tools vor, die euren Heldenalltag aus Monster- und Unholdgeschnetzel sowie anschließendem Loot-Gesammel erleichtern: eine Browser-Karte, zwei Planer für eure Charaktere sowie Namensgeneratoren.

Eine Karte, sie alle zu finden...

Den Anfang macht ein Klassiker: Damit ihr jederzeit wisst, wo ihr welchen Schrein, welchen Dungeon oder den richtigen Händler findet, solltet ihr euch diese Diablo 4 Map stets rasch anklickbar bookmarken.

Apropos Karten: Abschiednehmen müsst ihr indes ingame leider von der aus den Vorgängern bekannten Overlay-Map, wie wir euch in diesem Artikel ausführlich erklären.

16:43 Diablo 4: Wir besiegen Weltboss Ashava und ernten eine massive Loot-Explosion

Buildplaner: Wissen, wo es lohnt, talentiert zu sein

Bereits zu den ersten Betas hatten wir euch im Zuge eines Artikels den ersten Planer vorgestellt, doch inzwischen ist die Vielfalt gewachsen und die Tools sind um einige spannende Facetten reicher geworden.

Der D4- Oldie : D4Planner.io

So ist D4Planner.io eine mögliche Anlaufstelle, allerdings ist bei dem Fanprojekt fraglich, wie schnell sie Änderungen durch Patches auf Dauer berücksichtigen können. So waren zum Beispiel am Abend des Starts des Server-Slams die neuen Werte des Patches von diesem Tag noch nicht im System. Das ist verzeihlich, bei der folgenden Alternative war die Aktualisierung jedoch bereits geschehen.

Eine weitere Option, die das gesamte Spektrum eines Charakterdaseins abdecken will, bietet die Seite: d4builds.gg. Das Tool lässt euch wie auch D4Planner Aspekte und Skills auswählen, Punkte verteilen und Talente sowie das Paragon-Board befüllen. Die Kirsche auf der Torte ist jedoch die Art und Weise, wie ihr mit der Datenbank langfristig interagieren können sollt.

Jeder Build bekommt bei Erstellung eine einzigartige URL. Das heißt: egal, was ihr an ihm oder was Blizzard an Diablo 4 und damit an den zugrundeliegenden Daten ändert, euer Charakter soll stets auf gleichem Wege auffindbar sein. Er oder sie steht quasi auch in fünf Jahren und zwei Addons noch immer an selber Stelle im digitalen Helden-Ausstellungsregal. Dies erleichtert den Austausch mit anderen Spielern erheblich.

Das Tor zur Hölle öffnet sich Anfang Juni, dann gehen die Diablo 4-Server nach mehreren öffentlichen Beta-Phasen endlich final live und aller Fortschritt bleibt von da an erhalten.

Wie soll ich den Charakter bloß nennen?

Zum Schluss ein bisweilen unterschätztes Element der digitalen Helden- oder Heroinen-Geburt: der Name. Wer hier ins Hadern gerät, sollte einmal auf fantasynamegenerators.com vorbeischauen. Hier finden sich abseits unzähliger weiterer Generatoren auch Automaten, die euch auf Knopfdruck zur Diablo-Welt passende Namen auf dem Silbertablett präsentieren.

Ihr könnt aus vier Helfern wählen: Engeln, Dämonen, ihren beider Kindern, den Nephalem, sowie den Khazra (Ziegenmenschen). Bis auf bei letzteren könnt ihr sogar das Geschlecht bestimmen. Was darf es sein? Urlundus, Raatruul, Nethmelnir oder doch lieber etwas gutturaler, Bruggruk?

Kanntet ihr die vorgestellten Website-Tools bereits? Habt ihr sie schon ausführlich in den Betas genutzt? Welche wollt ihr ab Release regelmäßig zurate ziehen? Haben wir wichtige Alternativen oder gar einen ganzen Typ von digitalen Helfern für das perfekte Diablo-4-Erlebnis vergessen? Wenn ja, dann hinterlasst uns gern euren Geheimtyp in den Kommentaren. Und an alle anderen: Legt uns doch auch eure Gedanken zum Thema Online-Werkzeuge und Ratgeber, um Höllenfürsten zu besiegen, dar!