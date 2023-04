Diablo 4: Mit einem kostenlosen Tool könnt ihr vor Release eure Klasse genau durchplanen

Das Lagerfeuer muss bis Juni noch halten!

Ach ja. Das lange Warten auf Diablo 4 hält weiter an. Ob die Beta das besser oder schlimmer gemacht hat, muss jeder für sich entscheiden. Bis zum finalen Release am 6. Juni 2023 dauert es aber nun mal noch ein paar Wochen.

Falls ihr wissen wollt, wie ihr euch bis daheim die Zeit vertreiben sollt, haben wir zwei heiße Tipps für euch: zum Einen hilft unsere Liste der besten Action-Rollenspiele und Diablo-Alternativen weiter. Zum Anderen gibt es ein praktisches Tool, mit dem ihr die Skillung eurer bevorzugten Klasse schon jetzt von Anfang bis Ende planen könnt.

Jetzt schon die Klassen-Skillung planen

Zum Release werden uns in Diablo 4 fünf verschiedene Klassen zur Verfügung stehen, die wir allesamt schon über die beiden Beta-Wochenenden ausprobieren konnten: Barbar, Zauberin, Jägerin, Totenbeschwörer und Druide. Was ihr aus eurem Champion macht, bleibt natürlich euch überlassen.

Wollt ihr euch schon jetzt Gedanken über eine mögliche Skillung machen, dann solltet ihr einen Blick auf d4planner.io werfen. Dieses Tool hat sich die Skilltrees aller Diablo 4-Klassen geschnappt, an denen ihr so bis zum Release herumdoktern könnt.

Wollt ihr beispielsweise unterschiedlichste Skill-Kombinationen des Necromancer durchgehen, könnt ihr euch mit d4planner.io durch den Talentbaum schlängeln - nur Ausprobieren ist leider nicht drin. Werft einfach mal einen Blick in meine unfertige Totenbeschwörer-Skillung, die überhaupt keinen Sinn ergibt:

Wird schon passen. Der Necromancer rasiert eh alles.

Das Tool ist dabei recht simpel und selbsterklärend: Oben wählt ihr in der Leiste eine der fünf Klassen aus und verteilt die insgesamt 58 zur Verfügung stehenden Skillpunkte. Per Mausklick könnt ihr den ganzen Spaß auch mit euren Freunden oder eurer Familie teilen.

Falls ihr euch schon jetzt dafür interessiert, welche Klassen sich in der Beta als wie effizient herauskristallisiert haben, seid ihr bei den folgenden Artikeln an der richtigen Adresse:

Bis zum Release von Diablo 4 am 6. Juni 2023 sind es wie gesagt noch ein paar Wochen hin. Wisst ihr schon, mit welcher Klasse ihr in die finale Version des Action-Rollenspiels startet? Mit welcher der insgesamt fünf habt ihr über die beiden Beta-Wochenenden hinweg die bisher beste Erfahrung gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!