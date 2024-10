Diablo 4: Ein eigentlich nützliches Feature sorgt gerade für viele genervte Spieler

In Diablo 4 gehen den Spielerinnen und Spieler gerade nicht nur Mobs, sondern auch ein bug auf die Nerven.

In Diablo 4 gibt es eigentlich immer etwas zu tun. Seid ihr mit der Hauptgeschichte durch, erwartet das Endgame euch mit all seiner Pracht, denn ab hier beginnt das MMO-Geprügel. In regelmäßigen Abständen spawnen sogenannte Weltbosse irgendwo auf der Karte, die ihr gemeinsam mit anderen Spielerinnen und Spielern bekämpfen könnt.

Damit ihr rechtzeitig Bescheid wisst, wann mal wieder die Geburtsstunde eines der Riesenmonster ansteht, weist euch ingame eine Meldung darauf hin. Eigentlich ziemlich praktisch, wenn da nicht aktuell dieser nervige Bug wäre.

Weltboss spawnt bald... vielleicht

Mithilfe des Schriftzugs »Weltboss spawnt in XY Sekunden« soll euch genug Zeit eingeräumt werden, euch in einer Gruppe zusammenzufinden und Vorbereitungen für einen epischen Kampf zu treffen. Einige Spielerinnen und Spieler werden von dieser Meldung jedoch aktuell geradezu terrorisiert.

u/bearlysane hat das Problem nicht nur bei Weltbossen: Ich erhielt die Warnung ›Helltide endet in weniger als 5 Minuten‹, als noch 44 Minuten übrig waren.

u/Kyosji kennt den Bug schon länger: Das ist seit Release ein andauernder Bug, aber es scheint, dass er in dieser Saison besonders schlimm geworden ist. Jemand meinte, dass es auch mit Realmwalkern zusammenhängt, was irgendwie Sinn macht, da sie alle 15 Minuten spawnen (die tatsächliche Spawn-Zeit ist nicht bekannt), sodass es zu einer endlosen Wiederholung des baldigen Spawns eines Weltbosses kommt, weil immer bald etwas erscheint.

u/gnaaaa versucht das Beste draus zu machen: Manchmal kommt diese Meldung kurz nach dem Spawn des Weltbosses. Wenn man ihn noch nicht getötet hat, kann man immer noch dorthin gehen, wo er war, und du hat einen Weltboss ganz nur für sich allein.

Die Erfahrungsberichte der Spielerinnen und Spieler lassen darauf schließen, dass dieser Fehler weniger mit den Bossen, sondern eher mit der Meldung an sich zu tun hat. Egal, was der Hinweis ankündigt - ob Helltide oder Weltboss - etwas scheint mit dem Timer nicht zu stimmen. Bisher war der Bug leicht zu übersehen, weil zwischen den Boss-Spawns normalerweise mehrere Stunden liegen.

Der neu hinzugefügte Realmwalker jedoch tritt viel häufiger auf die Bildschirmfläche, wodurch diese falschen Meldungen teilweise alle 15 Minuten auftauchen. Woran genau es am Ende liegt, ist allerdings noch nicht klar. Genauso wenig hat Blizzard bisher angekündigt, ob für diesen Bug ein Fix unterwegs ist.